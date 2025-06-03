Уряд Великобританії готовий судитися з Абрамовичем, аби передати Україні кошти від продажу ФК "Челсі", - The Guardian

Уряд Великобританії готовий подати до суду на російського олігарха Романа Абрамовича, аби передати Україні 2,5 млрд фунтів стерлінгів, заморожених після продажу футбольного клубу "Челсі".
Про це пише The Guardian.
"У спільній заяві канцлер Казначейства Рейчел Рівз і міністр закордонних справ Девід Ламмі підтвердили, що Велика Британія готова активувати свої зусилля для отримання коштів, обіцяних на підтримку гуманітарної діяльності в Україні", - йдеться в повідомленні.
Із посиланням на заяву зазначається, що британський уряд "рішуче налаштований, аби кошти від продажу футбольного клубу «Челсі» пішли на гуманітарні цілі в Україні" після повномасштабного вторгнення РФ.
"Ми глибоко розчаровані тим, що досі не вдалося досягти згоди з паном Абрамовичем з цього питання", – наголосили Рівз і Ламмі.
В уряді "повною мірою готові" вирішити ситуацію через суд, якщо це буде потрібно.
- Абрамович оголосив про рішення продати "Челсі" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року. Мільярдер, який володів футбольним клубом майже 19 років, заявив, що внесе кошти від продажу до благодійного фонду "на благо всіх жертв війни в Україні". Угода була закрита в січні 2023 року.
- Однак майже одночасно з цією заявою уряд Британії запровадив санкції проти Абрамовича та його активів, і ці обмеження досі залишаються чинними. Отже, хоча продаж "Челсі" був дозволений, виручені кошти могли бути розподілені лише після надання відповідної ліцензії урядовою структурою, яка займається впровадженням фінансових санкцій.
- У 2023 році видання Daily Mail писало, що Абрамович не підписує угоду про виділення до фонду для України 2,3 млрд фунтів стерлінгів. Він хоче, щоб частина коштів пішла на допомогу росіянам.
- У березні голова МЗС Леммі пообіцяв "зробити все можливе", щоб передати Україні заморожені кошти.