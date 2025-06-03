Уряд Великобританії готовий судитися з Абрамовичем, аби передати Україні кошти від продажу ФК "Челсі", - The Guardian

"Ми глибоко розчаровані тим, що досі не вдалося досягти згоди з паном Абрамовичем з цього питання".

Уряд Великобританії готовий подати до суду на російського олігарха Романа Абрамовича, аби передати Україні 2,5 млрд фунтів стерлінгів, заморожених після продажу футбольного клубу "Челсі".

Про це пише The Guardian.

"У спільній заяві канцлер Казначейства Рейчел Рівз і міністр закордонних справ Девід Ламмі підтвердили, що Велика Британія готова активувати свої зусилля для отримання коштів, обіцяних на підтримку гуманітарної діяльності в Україні", - йдеться в повідомленні.

Із посиланням на заяву зазначається, що британський уряд "рішуче налаштований, аби кошти від продажу футбольного клубу «Челсі» пішли на гуманітарні цілі в Україні" після повномасштабного вторгнення РФ.

"Ми глибоко розчаровані тим, що досі не вдалося досягти згоди з паном Абрамовичем з цього питання", – наголосили Рівз і Ламмі.

В уряді "повною мірою готові" вирішити ситуацію через суд, якщо це буде потрібно.