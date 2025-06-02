Правляча коаліція в Нідерландах під загрозою через плани щодо скорочення імміграції

Лідер “Партії Свободи” Герт Вілдерс пригрозив вийти з коаліції, якщо більшість пропозицій його партії не буде прийнято.

Правляча коаліція в Нідерландах не досягла згоди щодо планів ультраправої “Партії Свободи” щодо стримування міграції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зустріч лідерів коаліції завершилася без консенсусу щодо десятипунктного плану лідера “Партії Свободи” Герта Вілдерса. Він включає тимчасове припинення возз'єднання сімей, повернення сирійців до Сирії та закриття кордонів для шукачів притулку.

“Це була не дуже приємна розмова. Речі повинні рухатися швидше, і нам потрібно діяти зараз”, – сказав Вілдерс, і додав, що переговори продовжаться у вівторок.

Раніше Вілдерс пригрозив вийти з коаліції, якщо більшість пропозицій його партії не буде прийнято.