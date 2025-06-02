Латвія заборонила в'їзд росіянам, які мають нерухомість біля стратегічних об’єктів

Влада Латвії заборонила в'їжджати росіянам, які мають в країні нерухомість, розташовану біля стратегічних об'єктів.

Про це повідомляє Delfi.

За інформацією місцевих ЗМІ, Служба державної безпеки Латвії здійснила низку перевірок росіян, які купили або побудували житло та комерційні об'єкти поряд з важливими для національної безпеки об'єктами. За результатами перевірок відомство рекомендувало включити цих людей до списку небажаних для в'їзду.

"У низці випадків виявлено ризики, які створюють російські громадяни для нацбезпеки Латвії. Ці громадяни внесені до так званого чорного списку або списку іноземців, яким заборонено в'їзд до Латвії", - йдеться в повідомленні.

Раніше, в квітні, Латвія запровадила більш жорсткі правила в'їзду для росіян. Зокрема, з 1 вересня ті, хто в’їжджають до країни, мають за 48 годин до прибуття надавати докладну інформацію про себе: мету поїздки, терміни перебування та маршрути, місце проживання, відомості про роботу, родичів з державними або військовими посадами. За порушення вимог загрожує штраф у розмірі до двох тисяч євро.

Прийняті Сеймом поправки не поширюються на громадян ЄС, НАТО, ОЕСР, ЄЕЗ, Швейцарії та Бразилії.

У лютому Сейм Латвії затвердив у першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону на придбання нерухомості громадянам РФ і Білорусі, зареєстрованим на території цих двох країн компаніям, а також фірмам, у яких росіяни або білоруси володіють часткою не менш як 25%.