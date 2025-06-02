Український президент Володимир Зеленський бере участь у Саміті країн Бухарестської дев'ятки і Нордичних країн у Вільнюсі. Про візит журналістам повідомив прессекретар президента Сергій Нікіфоров. За його інформацією, на полях саміту український президент проведе і двосторонні зустрічі.

Президент Литви на початку саміту сказав, що нинішня зустріч є реакцією на зростання тиску на східний фланг НАТО. Науседа зазначив, що у відповідь на тиск країни будуть розширювати та посилювати кооперацію.

Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що члени НАТО повинні витрачати на оборону "значно, значно більше, ніж зараз".

"Витрачати більше і виробляти більше", – сказав Рютте про поточні цілі.

Він додав, що "нема міцної безпеки без потужної оборони і стійкої України".

"Тому ми продовжимо підтримувати зусилля, аби ця брутальна війна завершилася", – сказав Рютте, додавши, що йдеться не лише про захист зараз, а й про майбутні загрози.

Фото: скріншот Марк Рютте

Президент України під час виступу сказав, що Росія вже почала літній наступ. Він згадав про учорашню унікальну спецоперацію "Павутина" як про посилення українських тактичних рішень.

"Росія повинна відчути, що таке втрати. Це те, що штовхатиме війну до дипломатії. Коли Росія зазнає втрат, то очевидно для всіх, що Україна тримає лінію не лише заради себе, а й заради усією Європи. Запитайте нашу розвідку, що Росія планує цього літа в Білорусі", – сказав український президент.

Він закликав до нарощування виробництва озброєння та додав, що Україна гостро потребує ППО та нових дронів.

Після вступного слова українського президента представники країн перейшли до закритого для преси обговорення.

Цього літа Росія планує провести в Білорусі нові військові навчання. За українською оцінкою, вони можуть загрожувати Україні. Москва використовувала білоруську територію для нападу на Україну на початку повномасштабного вторгнення.

Саміт у Вільнюсі

Участь у саміті 2 червня в Литві візьмуть Болгарія, Чехія, Естонія, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина, Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція. Зеленський і секретар НАТО Марк Рютте – це спеціально запрошені гості, писав канал "Ми – Україна".

Бухарестська дев'ятка – це об'єднання країн, утворене як безпековий союз 2015 року. Тобто – через рік після нападу Росії на Крим і Донецьку та Луганську області. Країни "дев'ятки" неодноразово виступали на підтримку України.