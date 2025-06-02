Велика Британія планує побудувати до 12 ударних підводних човнів

Загалом на програму, що включає ядерні боєголовки та побудову підводних човнів, передбачені 15 мільярдів фунтів стерлінгів.

Велика Британія планує розширити свій флот і побудувати до 12 ударних підводних човнів у рамках програми AUKUS.

Як йдеться на сайті міністерства оборони країни, загалом на програму, що включає ядерні боєголовки та побудову підводних човнів, виділені 15 мільярдів фунтів стерлінгів.

Зазначається, що сьогодні, 2 червня, прем'єр-міністр країни Кір Стармер оголосить урядовий план оборони, який передбачає підтримку 30 000 висококваліфікованих робочих місць по всій країні аж до 2030-х років.

Очікується, що уряд рекомендуватиме Збройним силам перейти до стану бойової готовності для стримування зростаючих загроз, з якими стикається Велика Британія. У звіті міститься 62 рекомендації, які уряд, вірогідно, повністю прийме.

План також передбачає:

збільшення запасів боєприпасів та допоміжного обладнання, забезпечення можливості швидкого нарощування виробничих потужностей у відповідь на кризи чи війну,

закупівлю до 7000 одиниць далекобійної зброї британського виробництва для Збройних сил Великої Британії,

інвестиції до 1 млрд фунтів стерлінгів у новаторські цифрові можливості;

покращення умов життя тисяч британських військовослужбовців та їхніх сімей шляхом виділення понад 1,5 мільярда фунтів стерлінгів додаткового фінансування на ремонт та оновлення житла збройних сил.

Це перший випадок, коли Велика Британія окреслила повний масштаб своїх інвестиційних планів у програмах боєголовок.

Програма передбачає модернізацію інфраструктури на заводі з виробництва атомної зброї (AWE) в Олдермастоні та підтримку понад 9000 робочих місць на об'єкті в Беркширі, а також тисяч інших по всьому ланцюжку поставок у Великій Британії – від Шотландії до Сомерсету.

Також план ядерних боєголовок включає одні з найсучасніших та найчутливіших наукових, інженерних та виробничих об'єктів у Великій Британії.

Наразі Велика Британія планує експлуатувати 7 ударних підводних човнів класу Astute, які з кінця 2030-х років будуть замінені збільшеним флотом до 12 підводних човнів SSN-AUKUS.

Програма SSN-AUKUS передбачає значне розширення промислових потужностей у Барроу та Рейнсвей, Дербі, з будівництвом нового підводного човна кожні 18 місяців у майбутньому.