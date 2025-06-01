Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
Умєров: Списки на обмін формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя
ГоловнаСвіт

​Кличко у Франкфурті отримав премію за права людини імені Франца Верфеля

Мер Києва подякував Німеччині, її народу за військову та економічно-фінансову допомогу Україні. 

​Кличко у Франкфурті отримав премію за права людини імені Франца Верфеля
Віталій Кличко отримав премію Франца Верфеля
Фото: Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко у Франкфурті отримав премію за права людини імені Франца Верфеля, якою відзначає німецький Фонд "Центр проти вигнань". 

Про це він повідомив у Telegram

Церемонія відбулася в найвідомішому соборі Франкфурта - Паульскірхе. В ній взяли участь та виступили голова Фонду Крістіан Вагнер, мер Франкфурта Майк Джозеф, премʼєр Гессена Борис Рейн і федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Звертаючись до гостей заходу я підкреслив, що ця премія - відзнака для всіх киян, народу України, який героїчно протистоїть кривавому агресору. І від того, як завершиться війна в Україні, залежить майбутнє всієї Європи, її безпека та стабільність. Бо, якщо дати Путіну можливість реалізувати агресивні плани в Україні, наступними цілями можуть стати країни Європи", – сказав Кличко.

Він наголосив, що сьогодні критичний момент, який вимагає надзвичайних дій у допомозі Україні - більш суворих санкцій проти Росії, її енергетичного і фінансового секторів, конфіскацію заморожених російських активів.

"Я зазначив, що ми вдячні Німеччині, її народу за військову та економічно-фінансову допомогу Україні. В сьогоднішніх надзвичайних обставинах наші партнери мають діяти більш рішуче. Часу на роздуми і вагання немає! Потрібні такі дії в підтримці України, щоб позбавити Путіна військової ініціативи, можливості диктувати свої умови. Тільки так ми можемо досягнути припинення вогню", – зазначив мер Києва. 

Нагадаємо, що в Україні Кличко двічі отримав премію "Людина року".

﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies