Мер Києва подякував Німеччині, її народу за військову та економічно-фінансову допомогу Україні.

Мер Києва Віталій Кличко у Франкфурті отримав премію за права людини імені Франца Верфеля, якою відзначає німецький Фонд "Центр проти вигнань".

Про це він повідомив у Telegram.

Церемонія відбулася в найвідомішому соборі Франкфурта - Паульскірхе. В ній взяли участь та виступили голова Фонду Крістіан Вагнер, мер Франкфурта Майк Джозеф, премʼєр Гессена Борис Рейн і федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Звертаючись до гостей заходу я підкреслив, що ця премія - відзнака для всіх киян, народу України, який героїчно протистоїть кривавому агресору. І від того, як завершиться війна в Україні, залежить майбутнє всієї Європи, її безпека та стабільність. Бо, якщо дати Путіну можливість реалізувати агресивні плани в Україні, наступними цілями можуть стати країни Європи", – сказав Кличко.

Він наголосив, що сьогодні критичний момент, який вимагає надзвичайних дій у допомозі Україні - більш суворих санкцій проти Росії, її енергетичного і фінансового секторів, конфіскацію заморожених російських активів.

"Я зазначив, що ми вдячні Німеччині, її народу за військову та економічно-фінансову допомогу Україні. В сьогоднішніх надзвичайних обставинах наші партнери мають діяти більш рішуче. Часу на роздуми і вагання немає! Потрібні такі дії в підтримці України, щоб позбавити Путіна військової ініціативи, можливості диктувати свої умови. Тільки так ми можемо досягнути припинення вогню", – зазначив мер Києва.

Нагадаємо, що в Україні Кличко двічі отримав премію "Людина року".