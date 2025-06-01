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У Франції після перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів загинуло двоє людей, заарештували сотні людей

192 особи отримали поранення та 559 осіб заарештовано, зокрема 491 у Парижі.

У Франції після перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів загинуло двоє людей, заарештували сотні людей
Фото: EPA/UPG

Двоє людей загинули та сотні було заарештовано у всій Франції після того, як фанати Парі Сен-Жермен (ПСЖ) святкували перемогу клубу у фіналі Ліги чемпіонів, повідомляє BBC з посиланням на французьке МВС.

У південно-західному місті Дакс 17-річний хлопець помер після того, як його пізно ввечері в суботу поранили ножем у груди, повідомляють місцеві ЗМІ.

23-річний чоловік, який їхав на скутері в центрі Парижа, також загинув після того, як його збив автомобіль, повідомила прокуратура.

“На тлі бурхливих святкувань були запалені фаєри та феєрверки, розбиті автобусні зупинки та спалені автомобілі, оскільки ПСЖ вперше у своїй історії виграв найбільший приз у європейському клубному футболі”, ‒ зазначає видання.

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Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що 192 особи отримали поранення та 559 осіб заарештовано, зокрема 491 у Парижі.

Двадцять два поліцейські та семеро пожежників отримали поранення, повідомило міністерство, додавши, що підпалили 264 автомобілі.

Паризька прокуратура повідомила BBC, що двоє поліцейських отримали поранення на площі Терна; водночас у тому ж районі пограбували кілька магазинів. Близько 30 людей заарештували та взяли під варту біля пограбованого магазину Foot Locker на Єлисейських Полях.

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