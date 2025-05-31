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Нідерланди звинуватини Китай у посиленні промислового шпигунства

Найбільше Пекін цікавлять напівпровідники. 

Нідерланди звинуватини Китай у посиленні промислового шпигунства
Новий міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс
Фото: rfa.org

Китай посилив промислове шпигунство у Нідерландах, зосередившись на напівпровідниках.

Як пише Reuters, про це заявив у суботу міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

"Напівпровідникова промисловість, у якій ми є технологічно лідерами, або, звичайно, передові технології для отримання цієї інтелектуальної власності – це цікаво для Китаю", – сказав Брекельманс.

Нідерландська військова розвідка ще у квітні минулого року заявила, що китайські шпигуни атакували голландську напівпровідникову, аерокосмічну та морську промисловість, щоб спробувати зміцнити збройні сили Пекіну. 

На запитання, чи припинилося шпигунство, Брекельманс відповів, що воно продовжується і що за даними розвідки найбільша кіберзагроза виходить саме із Китаю.

Пекін постійно заперечує звинувачення у кібершпигунстві та заявляє, що виступає проти всіх форм кібератак.

Нідерландські розвідувальні служби вперше публічно повідомили про кібершпигунство Китаю минулого року. Тоді вони заявили, що підтримувані Пекіном кібершпигуни отримали доступ до голландської військової мережі у 2023 році.

Брекельманс сказав, що безпека стає дедалі важливішою для Нідерландів, оскільки Китай використовує своє економічне становище для геополітичних цілей, а також для тиску.

Міністр заявив, що Нідерланди запровадили інструменти для захисту ключових галузей промисловості та життєво важливих інтересів, але країні та регіону також необхідно зменшити свою залежність від Китаю щодо критично важливої сировини.

  • У США заарештували колишнього високопоставленого чиновника Федеральної резервної системи, якого звинуватили у передачі економічних секретів Китаю.
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