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У Ірані різко зросли запаси урану, необхідного для виготовлення ядерної зброї

Запаси цієї речовини дозволяють сформувати ядра близько 10 ядерних бомб. 

У Ірані різко зросли запаси урану, необхідного для виготовлення ядерної зброї
Рафаель Гроссі
Фото: EPA/UPG

Іран виробив рекордний обсяг урану, збагаченого трохи нижче рівня, необхідного для створення ядерної зброї.

Як пише Bloomberg, про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у своєму першому звіті з моменту початку переговорів адміністрації президента США Дональда Трампа з Тегераном.

Там йдеться, що накопичення високозбагаченого урану в Ірані за останні три місяці зросло майже на 50% і становить 409 кілограмів. Цей обсяг матеріалу можна швидко збагатити для формування ядра приблизно 10 ядерних бомб, якщо Тегеран вирішить розробити зброю.

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У документі МАГАТЕ, з яким ознайомилося видання, генеральний директор Агентства Рафаель Маріано Гроссі написав, що швидке накопичення високозбагаченого урану викликає серйозне занепокоєння і його відомство не зможе гарантувати, що ядерна програма Ірану має виключно мирний характер.

Навіть попри те, що дипломати Тегерана прагнуть "ядерної розрядки" зі США, іранські чиновники продовжують перешкоджати розслідуванню МАГАТЕ щодо урану, яких виявляють у незареєстрованих місцях. Зокрема у Агенції повідомили, що Іран не декларував ядерний матеріал та діяльність, пов’язану з ядерною енергією, у трьох місцях.

Іран та США провели останні переговори щодо ядерної діяльності Тегерана в Римі на початку цього місяця. Обидві сторони заявили про певний прогрес, а Трамп ці переговори похвалив.

Рада керуючих МАГАТЕ збереться 9 червня у Відні для обговорення останніх висновків. Європейські країни залишили відкритою можливість повернення справи Ірану до Ради Безпеки ООН, де можуть бути повторно запроваджені широкі міжнародні санкції.

Хоча спостерігачі МАГАТЕ, які продовжують перевірку на місцях в Ірані, не мають "достовірних ознак" того, що країна приховує роботу зі створення зброї, вони стали більш занепокоєними останніми заявами. 

Хоча Іран також продовжує виробляти уран, збагачений до нижчих рівнів, міжнародна спільнота зосереджена на його зростаючих на 60% запасах. Цей матеріал можна швидко модернізувати до рівнів, які зазвичай використовуються в ядерній зброї, і цим занепокоєні США, Європа та Ізраїль. 

Іран завжди заперечував, що його ядерна програма призначена для військового використання, стверджуючи, що основна увага зосереджена на енергетиці та цивільних технологіях.

  • Агенція Reuters стверджує, що країни Заходу мають намір домогтися від Міжнародної агенції з атомної енергетики визнання Ірану країною, що порушила принцип нерозповсюдження ядерної зброї.
  • Іран повідомив раніше, що розгляне можливість дозволити Міжнародному агентству з атомної енергії направити американських інспекторів для моніторингу атомної діяльності країни.
  • Розвідувальна служба США отримала інформацію, що Ізраїль проводить підготовку до завдання удару по ядерних об'єктах Ірану.
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