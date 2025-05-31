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У Туреччині затримали 28 осіб у рамках корупційного розслідування

Загалом суд видав ордери на арешт загалом 47 осіб

У Туреччині затримали 28 осіб у рамках корупційного розслідування
Поліція Туреччини, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Турецька поліція затримала 28 осіб у рамках розслідування ймовірної корупції у Великому муніципалітеті Стамбула.

Як пише Bloomberg, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Людей затримали після того, як суд у Стамбулі видав ордери на арешт загалом 47 осіб. Зокрема ордери видали на п'ять очільників районів Стамбула та Айкута Ердогду, колишнього депутата від головної опозиційної партії Туреччини - Республіканської народної партії (CHP).

Цей крок є продовженням серії ув'язнень та затримань за останні місяці з моменту арешту в березні Екрема Імамоглу, ключового суперника президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.  

За даними аналітиків, ув'язнення Імамоглу спровокувало розпродаж активів у лірі, що змусило центральний банк витратити понад 50 мільярдів доларів резервів для підтримки валюти. Банк також розвернув цикл зниження процентних ставок та запровадив жорсткіші заходи.

  • Екрема Імамоглу, якого вважали основним суперником чинної влади Реджепа Ердогана на майбутніх виборах, спершу позбавили диплому про вищу освіту, а згодом затримали за корупційними звинуваченнями. 
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