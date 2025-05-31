У Туреччині затримали 28 осіб у рамках корупційного розслідування

Турецька поліція затримала 28 осіб у рамках розслідування ймовірної корупції у Великому муніципалітеті Стамбула.
Як пише Bloomberg, про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Людей затримали після того, як суд у Стамбулі видав ордери на арешт загалом 47 осіб. Зокрема ордери видали на п'ять очільників районів Стамбула та Айкута Ердогду, колишнього депутата від головної опозиційної партії Туреччини - Республіканської народної партії (CHP).
Цей крок є продовженням серії ув'язнень та затримань за останні місяці з моменту арешту в березні Екрема Імамоглу, ключового суперника президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
За даними аналітиків, ув'язнення Імамоглу спровокувало розпродаж активів у лірі, що змусило центральний банк витратити понад 50 мільярдів доларів резервів для підтримки валюти. Банк також розвернув цикл зниження процентних ставок та запровадив жорсткіші заходи.
- Екрема Імамоглу, якого вважали основним суперником чинної влади Реджепа Ердогана на майбутніх виборах, спершу позбавили диплому про вищу освіту, а згодом затримали за корупційними звинуваченнями.