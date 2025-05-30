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Одна з лікарень Києва поверне пацієнтці незаконно отримані 200 тис. грн за лікування — Гусак

Київська лікарня поверне пацієнтці 200 тис. грн.

Одна з лікарень Києва поверне пацієнтці незаконно отримані 200 тис. грн за лікування — Гусак
Наталя Гусак
Фото: facebook/Наталія Гусак

Ці гроші були незаконно взяті з неї під час лікування інсульту у медзакладі, який має договір з НСЗУ

Про це розповіла голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак в інтерв'ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіною.

За словами Гусак, НСЗУ вже майже завершила процес переукладання договорів з додатковими угодами стосовно нових санкцій, які будуть застосовуватися до медзакладів, що порушують умови. Зокрема, вимагають кошти з пацієнтів.

Гусак наголосила, що окрім втрати договору, медзакладу доведеться сплатити штраф у розмірі 18 тис. грн та повернути пацієнту незаконно отримані гроші. Однак для цього потрібна скарга пацієнта.

“Санкції — це лише одна з частин того, що може бути за скаргою пацієнта. Перше, ми доводимо права пацієнта, йому повертають кошти, друге — санкції, і третє - це ризикоорієнтована система моніторингу. Чим більше скарг, тим більше шансів потрапити в моніторинг НСЗУ”, - каже Гусак.

Вона додає, що не варто забувати про закон про державні фінансові гарантії, де чітко написано: "Заборонено брати оплату за те, за що сплачує держава в рамках програм медичних гарантій".

“Наразі ми розуміємо, що систематичне порушення умов договору не дозволяє підтримувати надалі договірні відносини з цим надавачем Як би це боляче не було, які б ці лікарні не були важливі”, - каже Гусак.

Раніше Наталія Гусак казала, що з 2025 року НСЗУ почне реалізовувати механізм прямих фінансових санкцій проти медзакладів, які не виконують умови договору.

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