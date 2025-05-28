Попри заборону маркетингових платежів аптечний ринок в Україні продовжує зростати

Навпаки кількість аптек збільшилася.
Про це пише народний депутат України Сергій Кузьміних з посиланням на офіційну відповідь Держлікслужби на його депутатське звернення.
В період з 1.03 по 23.05:
• видано нових ліцензій для аптек та створено нових місць провадження – 328;
• припинено дію ліцензій - 261.
З нових ліцензій 59% або 193 видані ТОП 5 аптечним мережам, а анульовано всього 45.
Наприклад, в мережі АНЦ анульовано 2 ліцензії, натомість відкрито — 62, у мережі 911 анульовано 9, а відкрито — 53. Сіріус 95: анульовано 3, відкрито — 24.
“Цифри свідчать, що навіть без маркетингу аптечний ринок зростає”, - додає депутат.
Нагадаємо, влада взялася регулювати ціни на ліки в аптеках, зокрема заборонила маркетингові договори, поки не буде сформований Національний перелік цін на ліки.