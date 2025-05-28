Попри заборону маркетингових платежів аптечний ринок в Україні продовжує зростати

В період дії заборони маркетингу для аптек з 1 березня по 23 травня 2025 року аптечний ринок не скоротився.

Робота аптеки , яка входить до програми 'Доступні ліки' у Запоріжжі.

Навпаки кількість аптек збільшилася.

Про це пише народний депутат України Сергій Кузьміних з посиланням на офіційну відповідь Держлікслужби на його депутатське звернення.

В період з 1.03 по 23.05:

• видано нових ліцензій для аптек та створено нових місць провадження – 328;

• припинено дію ліцензій - 261.

З нових ліцензій 59% або 193 видані ТОП 5 аптечним мережам, а анульовано всього 45.

Наприклад, в мережі АНЦ анульовано 2 ліцензії, натомість відкрито — 62, у мережі 911 анульовано 9, а відкрито — 53. Сіріус 95: анульовано 3, відкрито — 24.

“Цифри свідчать, що навіть без маркетингу аптечний ринок зростає”, - додає депутат.

Нагадаємо, влада взялася регулювати ціни на ліки в аптеках, зокрема заборонила маркетингові договори, поки не буде сформований Національний перелік цін на ліки.