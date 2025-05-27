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Вакцинацію проти COVID вилучили з рекомендованого графіка щеплень для здорових дітей та здорових вагітних у США

Міністр охорони здоровʼя США наголосив, що це “здоровий глузд і достовірна наука”. 

Вакцинацію проти COVID вилучили з рекомендованого графіка щеплень для здорових дітей та здорових вагітних у США
Роберт Ф. Кеннеді-молодший
Фото: EPA/UPG

Міністр охорони здоровʼя США Роберт Кеннеді — молодший повідомив про зміни у графіку рекомендованих вакцинацій.

“Сьогодні вакцину проти COVID для здорових дітей та здорових вагітних жінок було вилучено з рекомендованого графіка щеплень”, - написав він.

Міністр наголосив, що це “здоровий глузд і достовірна наука”. 

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Таким чином, на думку Роберта Кеннеді-молодшого, США наближаються до обіцянки президента Сполучених Штатів “Зробити Америку знову здоровою”.

  • Німецька розвідка вважає спалах Covid-19 результатом лабораторної помилки, є підстави звинувачувати Уханський інститут вірусології.
  • У Пекіні запевняють, що влада Китаю ніколи не накладала обмежень на передачу партнерам інформації про COVID-19.
  • Напередодні у ВООЗ закликали Пекін надати більше даних про COVID-19 та його походження, а також дати ширший доступ до ключових об'єктів, щоб краще розібратися в походженні пандемії.
  • Як відомо, коронавірус став причиною смерті близько 7 мільйонів людей. Він завдав небачених збитків світовій економіці та став одним із найбільших в сучасній історії випробувань для системи охорони здоров'я. Дослідники припускають, що походження ковіду пов'язане з Уханем. Більшість дослідників погоджуються, що вірус походить від тварин, однак, є й ті, хто продовжує стверджувати, що вірус міг поширитися випадково або через навмисне вивільнення - з Інституту вірусології Уханя.
  • У березні 2021 року спільне дослідження ВООЗ та Китаю відкинуло версію лабораторного походження коронавірусу. Скоріше за все, SARS-CoV-2 передався людині від кажанів через проміжну ланку. Схожий віруус було знайдено у панголінів, але він заражає також котів і норок, так що переносниками могли бути й вони.
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