Вакцинацію проти COVID вилучили з рекомендованого графіка щеплень для здорових дітей та здорових вагітних у США

Міністр охорони здоровʼя США наголосив, що це “здоровий глузд і достовірна наука”.

Міністр охорони здоровʼя США Роберт Кеннеді — молодший повідомив про зміни у графіку рекомендованих вакцинацій.

“Сьогодні вакцину проти COVID для здорових дітей та здорових вагітних жінок було вилучено з рекомендованого графіка щеплень”, - написав він.

Міністр наголосив, що це “здоровий глузд і достовірна наука”.

Таким чином, на думку Роберта Кеннеді-молодшого, США наближаються до обіцянки президента Сполучених Штатів “Зробити Америку знову здоровою”.