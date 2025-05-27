Медіагрупа Трампа планує залучити 3 мільярди доларів для інвестицій у криптовалюти

Про залучення капіталу Trump Media & Technology Group може бути оголошено перед великою зустріччю криптоінвесторів та прихильників у Лас-Вегасі цього тижня.

Медіакомпанія родини Трампів планує залучити 3 млрд доларів для купівлі криптовалют, таких як біткойн, роблячи ставку на ті цифрові активи, які підтримує адміністрація президента США.

Про це повідомляє Financial Times.

Trump Media & Technology Group, яка стоїть за додатком Truth Social і контролюється родиною президента, має на меті залучити 2 млрд доларів свіжого капіталу та ще 1 млрд доларів через конвертовані облігації, за словами шести осіб, обізнаних з цим питанням.

Про залучення капіталу TMTG може бути оголошено перед великою зустріччю криптоінвесторів та прихильників у Лас-Вегасі цього тижня, де, як очікується, виступлять віцепрезидент Джей Ді Венс, сини Трампа Дональд-молодший та Ерік, а також крипто-цар Трампа Девід Сакс.

Умови, терміни та розмір залучення капіталу TMTG ще можуть змінитися. Двоє людей, знайомих з планами, повідомили Financial Times, що розмір пропозиції був збільшений в останні тижні через високий попит.

TMTG заявила, що “очевидно, у Financial Times є дурні автори, які слухають ще дурніші джерела”, але не надала подальших коментарів. Речник Білого дому відмовився від коментарів.

Цей план є останнім прикладом просування родини Трампів у криптовалюту, що викликало занепокоєння щодо конфлікту інтересів. Президент пообіцяв зробити США “криптостолицею світу”. Його інтерес до криптовалюти стимулював хвилю угод, спрямованих на використання відродження криптовалют. Ціна біткойна минулого тижня перевищила рекордно високу ціну в 109 000 доларів.

Підхід TMTG схожий на підхід, який використовує Strategy, раніше відома як MicroStrategy, колишня компанія-розробник програмного забезпечення, ринкова вартість якої зросла до понад 100 мільярдів доларів після використання боргових зобов'язань та акцій для купівлі біткойнів на десятки мільярдів доларів.

Раніше участь родини Трампів у криптовалютному бізнесі включала торговельну картку NFT, два мемкоїни та частки в криптомайнінговому підприємстві American Bitcoin та в стейблкоїні World Liberty Financial.

TMTG також планує запустити біржовий фонд, зосереджений на криптовалюті. Минулого тижня Трамп провів приватну гала-вечерю для провідних інвесторів свого мемкоїну на своєму курорті за межами Вашингтона.