​Індія схвалила програму створення винищувачів-невидимок

Міністр оборони Індії схвалив рамкову програму для створення найсучаснішого винищувача-невидимки в країні.

Як пише Reuters, про це повідомило міністерство оборони держави у вівторок. Зазначається, що таку заяву Індія зробила на тлі гонки озброєнь з Пакистаном.

Індійське державне агентство з розвитку аеронавтики, яке виконує цю програму, незабаром запросить оборонні компанії для розробки прототипу військового літака, який має бути двомоторним винищувачем п'ятого покоління.

Цей проект має вирішальне значення для Повітряних сил Індії, чия ескадрилья, що складається переважно з російських та колишніх радянських літаків, скоротилася із 42 до 31. А Пакистан має у своєму арсеналі один із найсучасніших військових літаків Китаю – J-10.

У рамках програми створення винищувачів-невидимок компанії зможуть подавати заявки або самостійно або як спільні підприємства. Пропозиції прийматимуть як від приватних, так і від державних фірм.

У березні індійський комітет оборони рекомендував залучити приватний сектор до виробництва військових літаків, щоб зміцнити можливості Повітряних сил Індії та зменшити навантаження на державну компанію Hindustan Aeronautics, яка виробляє більшість військових літаків Індії.