Ізраїльтяни влаштували марш мусульманськими кварталами Єрусалима

Тисячі ізраїльтян взяли участь у марші на честь річниці захоплення Східного Єрусалиму під час війни 1967 року, яке більшість країн світу вважають анексією.

Як пише The Guardian, натовп пройшовся мусульманськими кварталами міста, скандуючи антипалестинські гасла. Найбільший банер, який несли учасники події, містив напис щодо приєднання до Ізраїлю Смуги Гази.

Попри прояви насильства щодо палестинців, центр Єрусалима під час маршу досить слабко охоронявся поліціянтами. Араби, що проживають у Єрусалимі, перед початком заходу забарикадували свої будинки, побоюючись погромів.

Марш відбувався за підтримки ізраїльської влади міста, яка анонсувала його як "свято на честь звільнення Єрусалима".