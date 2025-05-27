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Король Чарльз ІІІ розпочав історичний візит до Канади

Приїзд монарха має стати відповіддю на зазіхання Дональда Трампа.

Король Чарльз ІІІ розпочав історичний візит до Канади
Чарльз ІІІ та Камілла
Фото: EPA/UPG

Британський суверен Чарльз ІІІ та його дружина Камілла прибули до Канади, де король на правах глави держави вперше за 58 років відкриє роботу парламенту.

Про приїзд монаршого подружжя до Оттави повідомив у Facebook прем'єр-міністр Канади Марк Карні. За його словами, візит короля "нагадує про те, що зв'язок Канади з Короною гартувався поколіннями, набував форми у спільній історії та завжди ґрунтувався на спільних цінностях".

Приїзд Чарльза у Канаді розглядають як сигнал підтримки заяві Карні про те, що країна "не продається", яка була зроблена на зустрічі із президентом США Дональдом Трампом. Господар Білого дому упродовж останніх місяців наполегливо намагається агітувати сусідів стати "омріяним 51-им штатом".

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