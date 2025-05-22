Канада веде переговори зі США щодо приєднання до плану “Золотий купол”, ‒ Карні

Каданський прем'єр-міністр заявив про нові та все більші ракетні загрози, попередивши, що “в недалекому майбутньому вони можуть з'явитися з космосу”.

Канада веде переговори “на високому рівні” зі Сполученими Штатами щодо приєднання до запропонованої президентом США Дональдом Трампом програми протиракетної оборони “Золотий купол”.

Про це заявив прем'єр-міністр Марк Карні, пише DW.

Напередодні Трамп оголосив про свої плани щодо розробки багаторівневої системи вартістю 175 мільярдів доларів з наземними та космічними можливостями, які можуть захищати від широкого спектру ворожої зброї, такої як безпілотники, гіперзвукові та крилаті ракети, а також міжконтинентальні балістичні ракети.

Президент США заявив, що очікує, що протиракетний щит буде готовий до кінця його другого терміну у 2029 році.

Виступаючи на пресконференції в Оттаві в середу, Карні підтвердив, що він обговорював з Трампом програму, додавши, що переговори між високопосадовцями тривають. Карні заявив про нові та все більші ракетні загрози, попередивши, що “в недалекому майбутньому вони можуть з'явитися з космосу”, додавши, що його уряд ставиться до цих загроз “серйозно”.

“Чи це гарна ідея для Канади? Так, добре мати захист для канадців”, – сказав новообраний прем'єр-міністр.

“Ми усвідомлюємо, що маємо можливість, якщо ми цього забажаємо, завершити “Золотий купол” за рахунок інвестицій у партнерстві (зі США). І це те, що ми розглядаємо, і те, що обговорювалося на високому рівні”, – сказав він журналістам.Карні не надав додаткових подробиць щодо того, який внесок Канада може зробити в програму.

Вашингтон та Оттава є партнерами в Північноамериканському командуванні аерокосмічної оборони (NORAD), яке відповідає за захист повітряного простору над обома країнами.

Одночасно Канада також прагне диверсифікувати свої торговельні та безпекові альянси на тлі погіршення зв'язків зі США. Нещодавно Оттава оголосила про перегляд великої закупівлі винищувачів F-35 американського виробництва та уклала угоду з Австралією про розробку арктичних радарних систем.

Трамп роздратував Канаду, заявивши, що вона має бути 51-м штатом США. Карні заявив, що старі відносини Канади зі США, які ґрунтувалися на постійній інтеграції, закінчилися.