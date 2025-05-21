Стубб: "технічні" перемовини про припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані наступного тижня

Переговори на технічному рівні щодо припинення вогню в Україні імовірно відбудуться у Ватикані наступного тижня.
Про це пише Yle із посиланням на заяв президента Фінляндії Александера Стубба.
"Посередників побільшало: раніше лише США виступали у цій ролі, тепер і Європа бере участь", – зауважив Стубб.
На думку президента Фінляндії, ситуація складається вдало, оскільки Європа сподівається приєднатися до обговорень про припинення вогню в Україні та можливе встановлення миру.
За словами Стубба, переговори на технічному рівні, ймовірно, продовжаться у Ватикані наступного тижня.
Переговори в Стамбулі
- 16 травня українська і російська делегації зустрілися вперше з весни 2022-го року. Посередником у перемовинах виступила Туреччина, хоча Росія, за даними різних медіа, вимагала, аби на зустрічі була лише Україна. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров. До складу перемовників увійшли ще 11 людей, зокрема перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця і представник ГУР міністерства оборони Вадим Скібіцький.
- Росія відправила на перемовини людей значно нижчого рівня. Очолив делегацію путінський помічник Володимир Мединський, також прибули заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, керівник ГУ Генштабу Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін. Крім них, Москва відправила ще "експертів".
- Перед тим, які сідати за стіл переговорів, українська делегація провела ще дві зустрічі: з держсекретарем США і турецьким міністром закордонних справ, а також з представником США Кітом Келлогом і радниками президента Франції, канцлера Німеччини і прем'єр-міністрів Польщі та Великої Британії.
- Російський головний делегат Мединський зустрівся з представником США.
- Зустріч між Україною, Росією і Туреччиною почалася на годину пізніше анонсованого часу, близько 13:45. Вона тривала менше двох годин. Медіа писали суперечливі дані про її завершення: деякі про те, що вона добігла кінця, деякі – ще делегації взяли паузу. Також, за даними медіа, Росія висунула абсолютно неприйнятні вимоги для припинення вогню – аби Україна відвела війська зі своєї ж території.
- Нещодавно Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія пообіцяла надіслати США «умови того, що їм потрібно для досягнення припинення вогню» з Україною після телефонної розмови цього тижня між президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Попри позицію Конгресу та Європи, адміністрація Трампа проти посилення тиску на Москву після розмови з Путіним.