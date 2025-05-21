Стубб: "технічні" перемовини про припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані наступного тижня

За словами президента Фінляндії, Європа сподівається приєднатися до обговорень про припинення вогню в Україні

Переговори на технічному рівні щодо припинення вогню в Україні імовірно відбудуться у Ватикані наступного тижня.

Про це пише Yle із посиланням на заяв президента Фінляндії Александера Стубба.

"Посередників побільшало: раніше лише США виступали у цій ролі, тепер і Європа бере участь", – зауважив Стубб.

На думку президента Фінляндії, ситуація складається вдало, оскільки Європа сподівається приєднатися до обговорень про припинення вогню в Україні та можливе встановлення миру.

За словами Стубба, переговори на технічному рівні, ймовірно, продовжаться у Ватикані наступного тижня.

Переговори в Стамбулі