Країни ЄС досягли згоди про створення оборонного фонду SAFE на 150 мільярдів євро

Країни Європейського союзу досягли згоди про створення оборонного фонду Security Action for Europe (SAFE) на 150 мільярдів євро.

Про це пише "Радіо свобода".

150 мільярдів євро незабаром будуть доступні для країн-членів.

SAFE – це багаторічна позика з низькими відсотками під гарантії бюджету Євросоюзу. Програма також передбачає спрощення та прискорення процедур спільних оборонних закупівель. Це – перша масштабна програма Євросоюзу, спрямована на збільшення інвестицій у європейські оборонні спроможності.

Рада ЄС формально ухвалить SAFE 27 травня.