Країни ЄС досягли згоди про створення оборонного фонду SAFE на 150 мільярдів євро

Країни Європейського союзу досягли згоди про створення оборонного фонду Security Action for Europe (SAFE) на 150 мільярдів євро.
Про це пише "Радіо свобода".
150 мільярдів євро незабаром будуть доступні для країн-членів.
SAFE – це багаторічна позика з низькими відсотками під гарантії бюджету Євросоюзу. Програма також передбачає спрощення та прискорення процедур спільних оборонних закупівель. Це – перша масштабна програма Євросоюзу, спрямована на збільшення інвестицій у європейські оборонні спроможності.
Рада ЄС формально ухвалить SAFE 27 травня.
- Ініціативу запропонувала Європейська комісія в березні 2025 року. Ця ініціатива дозволить виділити до 800 мільярдів євро додаткових витрат на оборону впродовж найближчих років. За цим планом, 150 мільярдів євро пропонується залучити як кредити, в тому числі на закупівлю озброєння (артилерію, ракети, боєприпаси, безпілотники та системи захисту від дронів).
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає можливість брати участь у проєктах, пов'язаних із цією програмою запозичень.
- Однак 150 мільярдів євро не зможуть отримати виробники зброї у США, Великій Британії та Туреччині - на ці країни діятиме заборона щодо укладання контрактів.