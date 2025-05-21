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Жерара Депардьє судитимуть у Римі за ймовірний напад на фотографа

Розгляд справи має розпочатися 7 червня.

Жерара Депардьє судитимуть у Римі за ймовірний напад на фотографа
Жерар Депардьє
Фото: EPA/UPG

Італійський фотограф Ріно Барілларі, відомий як “король папараці”, звинувачує опального французького актора у заподіянні йому тілесних ушкоджень у травні минулого року, повідомляють Euronews.

Після винесення вироку в паризькому суді за сексуальне насильство над двома жінками під час зйомок фільму «Зелені залицяльники» у 2021 році, опальний французький актор Жерар Депардьє постане перед судом у Римі за звинуваченнями у побитті папараці біля бару Harry’s на вулиці Віа Венето у травні минулого року.

Розгляд справи має розпочатися в суді Риму 17 червня.

“80-річний Барілларі пішов до бару, де Депардьє обідав з подругою Магдою Ваврусовою. Барілларі стверджує, що Депардьє образив його та італійців загалом, кинув у нього кубик льоду та тричі вдарив його. Після цього Барілларі впав на землю”, ‒ зазначає видання.

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“Я можу пробачити його удари, але не образу на адресу італійців”, ‒ сказав Барілларі італійському новинному агентству Adnkronos у вівторок.

Депардьє заперечив ці звинувачення, повідомивши La Repubblica, що Барілларі штовхнув його.
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