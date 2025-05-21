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Папа Лев XIV підтвердив уряду Італії бажання прийняти у Ватикані мирні переговори

Джорджа Мелоні спілкувалася з понтифіком.

Папа Лев XIV підтвердив уряду Італії бажання прийняти у Ватикані мирні переговори
Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Італійський уряд на своєму офіційному порталі повідомив про проведену між прем'єр-міністеркою Джорджою Мелоні та Папою Римським Левом XIV телефонну розмову щодо України.

Метою політикині було отримати від Святого Престолу підтвердження заяв у пресі, що Ватикан готовий бути переговорним майданчиком для урегулювання російсько-української війни. Понтифік заявив, що справді хоче прийняти наступні переговори у місті-державі.

Мелоні подякувала Його Святості за "відкритість та невпинну відданість справі миру". Вона також додала, що спілкувалася з іншими європейськими лідерами задля узгодження позиції щодо переговорів з Кремлем.
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