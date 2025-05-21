Медведчук вдруге потрапив до санкційних списків ЄС

Країни Європейського Союзу у новому санкційному пакеті проти Росії, який був погоджений у вівторок, повторно запровадили обмеження щодо зрадника України Віктора Медведчука.

Як звернули увагу в "Українській правді", бізнесмен та кум диктатора Путіна перебував під санкціями ЄС з весни минулого року через те, що становив загрозу для територіальної цілісності України. Тепер він опинився в межах дії санкційного режиму вдруге, але вже через діяльність Росії за кордоном - тобто поширення дезінформації та дестабілізацію ЄС та нашої держави.

За обома цими треками Медведчук однаково не може користуватися своїми активами на території ЄС та має заборону на в'їзд у Євросоюз.

Просування російської пропаганди також завершилося санкціями для соратників Медведчука - Артема Марчевського та Олега Волошина.