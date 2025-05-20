«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
У другий тур президентських виборів Польщі виходять Тшасковський та Навроцький (оновлено)
У другий тур президентських виборів Польщі виходять Тшасковський та Навроцький (оновлено)
Трамп і Путін провели телефонну розмову (оновлено)
Трамп і Путін провели телефонну розмову (оновлено)
Битва мобілізаційних ресурсів
Битва мобілізаційних ресурсів
World Press Photo призупиняє атрибуцію найбільш відомого фото В’єтнамської війни
World Press Photo призупиняє атрибуцію найбільш відомого фото В’єтнамської війни
Трамп проти Ємену. Уроки для України
Трамп проти Ємену. Уроки для України
ГоловнаСуспільствоЖиття

​З України незаконно виїхали майже 45 тисяч осіб, ще 30 тисяч затримано, – комісія Ради

За 2022 року суди винесли понад 400 реальних вироків. 

​З України незаконно виїхали майже 45 тисяч осіб, ще 30 тисяч затримано, – комісія Ради
Ілюстративне фото
Фото: телеграм Олексія Кулеби

З початку повномасштабної війни з України незаконно виїхали 44 900 осіб. 

Про це повідомила членкиня тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства під час оборони держави Юлія Яцик. 

Посилаючись на дані Держприкордонслужби, вона зазначила, що з 2022 року вдалося затримати майже 30 тисяч осіб під час спроби незаконного перетину кордону. Правоохоронці порушили за цей період понад 7000 кримінальних справ, а суд виніс "трохи більше" 400 реальних вироків. 

За словами Яцик, основними способами незаконно виїзду з України є: 

  • виїзд за підробними документами про зняття з військового обліку, про статус багатодітного батька, довідками військово-лікарської комісії про непридатність тощо;
  • перетин лінії бойового зіткнення з виїздом за кордон через тимчасово окуповану територію і Росію;
  • без проходження прикордонного контролю, зокрема у пунктах пропуску; 
  • з використанням паспортів громадян іноземних держав;
  • виїзд через систему "Шлях" як перевізник медичних чи гуманітарних вантажів або як водій із міжнародних перевезень вантажів та пасажирів тощо;
  • на підставі листів державних та правоохоронних органів до Держприкордонслужби з клопотаннями сприяти військовозобовʼязаним особам у перетині державного кордону.

Серед проблем Яцик назвала, зокрема, те, що немає чіткого переліку документів, які прикордонники повинні вимагати у особи під час перетину кордону (зараз - в кожному конкретному випадку рішення приймається особисто, виходячи з загальних норм та логіки). Також для волонтерів негативно позначилось на гуманітарній допомозі військовим закриття "Шляху". 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies