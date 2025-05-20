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Держетнополітики через суд ліквідуватиме пов'язані з РПЦ релігійні організації

Якщо після припису організація вийде зі складу РПЦ, тоді інші засоби не будуть застосовуватися. 

Держетнополітики через суд ліквідуватиме пов'язані з РПЦ релігійні організації
Патріарх Кирило (агент КДБ Кирило Гундяєв)
Фото: EPA/UPG

Державна служба з етнополітики та свободи совісті подаватиме в суд для ліквідації релігійних організацій, які не будуть виконувати припис про усунення ознак афілійованості із Російською православною церквою.

Про це повідомив голова Держетнополітики Віктор Єленський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо вона не пов'язана, то ніяких подальших дій не буде застосовано. Якщо вона пов'язана, то тоді Державна служба з етнополітики та свободи совісті має надати цій організації припис, у якому буде сказано, в чому саме полягає ця афіліація, цей зв'язок", - сказав Єленський в ефірі телемарафону. 

Якщо припис буде виконано, і ознаки афілійованості будуть усунуті, тобто, якщо організація перерве свій адміністративний зв'язок і вийде зі складу РПЦ, тоді інші засоби не будуть застосовуватися.

Якщо припис не буде виконано, тоді Держетнополітики має право подати в суд про ліквідацію цієї організації як юридичної особи.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що під прикриттям “релігійної співпраці” РПЦ виконувати функції інструмента гібридного впливу, спрямованого на дестабілізацію ситуації в Україні.
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