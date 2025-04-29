ГУР: російська православна церква визначила нових кураторів для роботи проти України

Влада держави-агресорки продовжує спроби розхитати єдність українського суспільства. Для реалізації своїх політичних інтересів в Україні кремль визначив нових представників російської православної церкви, відповідальних за просування ідей “русского міра” в Україні, передає Головне управління розвідки Міноборони України.
До цього переліку увійшли:
- митрополит Антоній (Антон Юрійович Сєврюк) — голова відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ, наближений до патріарха Кіріла. Має широкі зв’язки в міжнародних церковних колах та активно просуває політичні інтереси кремля під виглядом церковної дипломатії.
- митрополит Діонісій (Петро Миколайович Порубай) — митрополит омський і таврійський, активний пропагандист кремлівської ідеології та концепції “русского міра”.
- митрополит Павло (Георгій Васильович Пономарьов) — патріарший намісник московської митрополії, відповідальний за роботу РПЦ у країнах ближнього зарубіжжя.
- митрополит Варсонофій (Анатолій Володимирович Судаков) — голова санкт-петербурзької митрополії, тісно пов’язаний із силовими структурами. Бере активну участь у реалізації пропагандистських заходів під прикриттям церковної діяльності.
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“Перелічені так звані “церковні діячі” мають організувати та координувати контакти з релігійними організаціями, керівний центр яких знаходиться на росії, та іншими проросійськими елементами в Україні, передавати їм вказівки від російських спецслужб і контролювати здійснення провокацій в інтересах кремля”, — повідомляє ГУР.
Відомство зазначає, що під прикриттям “релігійної співпраці” РПЦ продовжує виконувати функції інструмента гібридного впливу Росії, спрямованого на дестабілізацію ситуації в Україні.