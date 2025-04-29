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У Краматорську поліцейський і колишній ТЦКівець за $20 тисяч вносили дані про «непридатність» до системи «Оберіг»

Ці дані використовували їхні «клієнти» для виїзду за кордон.

У Краматорську поліцейський і колишній ТЦКівець за $20 тисяч вносили дані про «непридатність» до системи «Оберіг»
Фото: прокуратура

Повідомлено про підозру правоохоронцю та колишньому працівнику ТЦК та СП за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, передає Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, правоохоронець та колишній працівник одного з ТЦК та СП виготовляли фіктивні військово-облікові документи. 

Маючи службову печатку зразка 2019 року, вони за 20 тис доларів США виготовили документи, що виключають призов на військову службу начебто за станом здоров’я. 

На основі цих документів вносили інформацію до системи «Оберіг» та знімали з військового обліку, як непридатну до військової служби особу. Це автоматично надавало право на безперешкодний виїзд за межі України.

Після отримання обумовленої суми коштів підозрюваних затримано у порядку ст. 208 КПК України. 

Крім того, під час обшуків у підозрюваних виявлено та вилучено: 850 тис грн різною валютою та інші докази протиправної діяльності.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід.

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