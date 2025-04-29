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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей загинули й 4 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 86 людей, у тому числі 4 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 5 людей загинули й 4 отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 5 людей загинули й 4 отримали поранення. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 28 квітня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 3 у Новоекономічному, по 1 у Костянтинівці і Шаховому. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 29 квітня.

Волноваський район. У Піддубному Комарської громади пошкоджено 2 будинки.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено промзону, у Мирнограді — 2 будинки. У Покровську пошкоджено багатоповерхівку. У Новоекономічному Гродівської громади 3 людини загинули, пошкоджено 9 приватних будинків, адмінбудівлю, кав'ярню і крамницю. У Шаховому 1 людина загинула і 3 поранені.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 будинки і лінію електропередач. У Софіївці Дружківської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 7 приватних будинків, багатоповерхівку, 4 нежитлові приміщення і лінію електропередач; в Іванопіллі поранено людину, пошкоджено 4 будинки; в Білокузьминівці пошкоджено 3 будинки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

Вранці Генштаб повідомив, що за добу на фронті відбулось 178 боєзіткнень, ЗСУ зупинили 59 ворожих штурмів на Покровському напрямку.

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