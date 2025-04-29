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Росіяни атакували Київ "шахедами", є постраждала

У столиці лунали гучні вибухи.

Росіяни атакували Київ "шахедами", є постраждала
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині.
Фото: Макс Требухов

Київ у ніч на вівторок опинився під обстрілом російськими ударними безпілотниками. У столиці було чути гучні вибухи, працювали сили протиповітряної оборони.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, у Деснянському районі відомо про падіння уламків "шахедів". На місце вирушили рятувальники.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що у Деснянському районі є виклик медиків. Згоріла триповерхова будівля бази відпочинку. Постраждала жінка, їй надали допомогу на місці.

Також під атакою дронів був південь Одеської області поблизу Чорного моря. 

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