Головне за понеділок, 28 квітня: понад 130 боєзіткнень, бої за острови на Дніпрі, блекаут на Піренеях

Бойові дії на Донеччині, 133 бойових зіткнення, ворожі обстріли, підсумки "Книжкової країни". Яким запам’ятається 1160-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 28 квітня на фронті відбулося 133 бойових зіткнення.

Від початку доби на Покровському напрямку відбулось понад пів сотні боєзіткнень. Також активні бойові дії точились на Новопавлівському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 28 квітня – в новині.

Росія сьогодні вдень здійснила тривалу масовану дронову атаку на Черкаси, внаслідок якої пошкоджено інфраструктуру.

У зв'язку з аварійними роботами на об'єкті газопостачання споживачів закликали терміново вимкнути газові прилади.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк у коментарі "Радіо Свобода" заявив, що за острови на Дніпрі точаться постійні бої.

"Ситуація на островах залишається напруженою, звичайно. Це величезна зона відповідальності, це територія, яку мають контролювати спеціально навчені, підготовлені люди, і в них має бути відповідне забезпечення. Відповідно, хто контролює Дніпровські острови, той в якійсь мірі контролює той чи інший берег. За ці острови йдуть постійні бойові зіткнення, за ці острови йдуть постійні бої", – сказав він.

У Білому домі, коментуючи заяву російського диктатора Володимира Путіна про готовність знову оголосити коротке перемир’я на кілька днів, заявили, що президент США Дональд Трамп хоче бачити постійне припинення вогню в Україні.

Про це пише Укрінформ з посиланням на заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт.

"Він (Трамп, - ред.) хоче бачити постійне припинення вогню. Наскільки я розумію, Володимир Путін сьогодні вранці запропонував тимчасове припинення вогню. Президент чітко дав зрозуміти, що спочатку він хоче бачити постійне припинення вогню, щоб зупинити вбивства, зупинити кровопролиття", – сказала речниця.

Докладніше – в новині.

Фестиваль "Книжкова країна", який тривав з 24 квітня до 27 квітня на ВДНГ в столиці, зібрав 72 500 відвідувачів. Загалом на події продали близько 90 000 книг на загальну суму 28 млн грн, повідомляє "Суспільне Культура".

Які книги купували найчастіше – в новині.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило сьогодні надзвичайний стан, повідомляє Reuters.

Це сталось після загальнонаціонального відключення електроенергії, яке торкнулося більшої частини Піренейського півострова.

Більше інформації – в новині.

Конклав з обрання нового лідера Ватикану збереться 7 травня, пише Reuters з посиланням на джерела.

За словами високопосадовця Ватикану, дату 7 травня було визначено під час закритої зустрічі кардиналів, першої після похорону Папи Римського Франциска. Офіційно про проведення конклаву оголосять незабаром.

Узяти участь у конклаві та вирішити, хто має стати наступним очільником Римо-католицької церкви, мають право близько 135 кардиналів з усього світу, яким не виповнилося 80 років.

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