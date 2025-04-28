Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Гробницю Папи Франциска відвідують тисячі людей
Гробницю Папи Франциска відвідують тисячі людей
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Зросла кількість жертв вибуху у порту Ірану (оновлено)
Зросла кількість жертв вибуху у порту Ірану (оновлено)
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія масовано атакувала Черкаси. Споживачів закликали не користуватися газом

Пошкоджено деякі об'єкти. 

Росія масовано атакувала Черкаси. Споживачів закликали не користуватися газом
Ілюстративне фото
Фото: itc.ua

Росія сьогодні вдень провела масовану атаку дронів проти Черкас. Це була тривала атака, і внаслідок неї пошкоджена інфраструктура.

У зв'язку з аварійними роботами на об'єкті газопостачання споживачів закликали терміново вимкнути газові прилади. Відповідне повідомлення у Facebook опублікував міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

"Потрібно терміново вимкнути газові прилади і терміново не користуватися газом у своїх приватних домоволодіннях", – сказав він.

Бондаренко додав, що деталі повідомлять пізніше. 

В ОВА додали, що заклик відкласти користування газовими приладами стосується не лише мешканців Черкас, а і жителів прилеглих до них населених пунктів: Руські Хутори, Слобода, Вергуни, Нечаївка, Геронимівка, Хацьки, Руська Поляна.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies