Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
Зросла кількість жертв вибуху у порту Ірану (оновлено)
Зросла кількість жертв вибуху у порту Ірану (оновлено)
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Гробницю Папи Франциска відвідують тисячі людей
Гробницю Папи Франциска відвідують тисячі людей
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
ГоловнаСуспільствоВійна

У Брянську повідомили про атаку на завод мікроелектроніки, що виготовляє деталі до балістичних ракет

Це підприємство і раніше зазнавало атак. 

У Брянську повідомили про атаку на завод мікроелектроніки, що виготовляє деталі до балістичних ракет
завод мікроелектроніки в Брянську
Фото: російський сайт

У Росії заявили про нічну атаку на Брянську область. Губернатор повідомив, що вночі над областю нібито збили 102 "українські дрони" і що є одна жертва та один поранений. 

Про "роботу ППО" заявили і в російському міноборони. Там стверджують, що збили 115 БпЛА, більшість з них – над Брянською областю. 

ASTRA пише, що, судячи з повідомлень у медіа, атака була спрямована проти брянського заводу мікроелектроніки, що виготовляє деталі для систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер". Ці ракети Росія широко застосовує для ударів проти України. 

У Совєтському районі міста, згідно з повідомленнями місцевих у телеграм-каналі Shot, лунало понад 10 вибухів. Була пожежа в районі заводу, а також горів будинок і авто на парковці. 

Брянський завод мікроелектроніки і раніше зазнавав атак. 

﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies