У Брянську повідомили про атаку на завод мікроелектроніки, що виготовляє деталі до балістичних ракет

Це підприємство і раніше зазнавало атак.

У Росії заявили про нічну атаку на Брянську область. Губернатор повідомив, що вночі над областю нібито збили 102 "українські дрони" і що є одна жертва та один поранений.

Про "роботу ППО" заявили і в російському міноборони. Там стверджують, що збили 115 БпЛА, більшість з них – над Брянською областю.

ASTRA пише, що, судячи з повідомлень у медіа, атака була спрямована проти брянського заводу мікроелектроніки, що виготовляє деталі для систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер". Ці ракети Росія широко застосовує для ударів проти України.

У Совєтському районі міста, згідно з повідомленнями місцевих у телеграм-каналі Shot, лунало понад 10 вибухів. Була пожежа в районі заводу, а також горів будинок і авто на парковці.



Брянський завод мікроелектроніки і раніше зазнавав атак.