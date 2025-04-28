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Росіяни понад сотню разів обстріляли Сумщину і вбили там людину

Від російських обстрілів постраждали 13 населених пунктів області. 

Росіяни понад сотню разів обстріляли Сумщину і вбили там людину
Наслідки атаки на Сумщині, фото ілюстративне
Фото: Нацполіція

Протягом доби, з ранку 27 по ранок 28 квітня, російські війська здійснили майже 125 обстрілів по 33 населених пунктах у 13 територіальних громадах Сумської області. В Шалигинській громаді загинула людина. 

Про це повідомили у ОВА. 

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 28 хвилин.

Ворог активно застосовував артилерію, міномети, керовані авіабомби та FPV-дрони та БпЛА:

  • більше 30 пусків КАБів;
  • понад 20 атак ударними БпЛА;
  • майже 20 атак ударними дронами. 

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Середино-Будській громаді пошкоджені приватні житлові будинки; 
  • в Есманьській громаді пошкоджений приватний житловий будинок;
  • у Ворожбянській громаді пошкоджені будівлі підприємства;
  • у Путивльській громаді пошкоджені приватний житловий будинок та легковий автомобіль.
  • у Шосткинській громаді пошкоджені житлові будинки.

За добу місцеві органи влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями прикордонних громад евакуювали 14 людей.

  • За даними ДПСУ, армія РФ продовжує діяти малими штурмовими групами в районах населених пунктів Басівка та Журавка на Сумщині.
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