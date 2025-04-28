Росіяни понад сотню разів обстріляли Сумщину і вбили там людину

Протягом доби, з ранку 27 по ранок 28 квітня, російські війська здійснили майже 125 обстрілів по 33 населених пунктах у 13 територіальних громадах Сумської області. В Шалигинській громаді загинула людина.

Про це повідомили у ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 28 хвилин.

Ворог активно застосовував артилерію, міномети, керовані авіабомби та FPV-дрони та БпЛА:

більше 30 пусків КАБів;

понад 20 атак ударними БпЛА;

майже 20 атак ударними дронами.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Середино-Будській громаді пошкоджені приватні житлові будинки;

в Есманьській громаді пошкоджений приватний житловий будинок;

у Ворожбянській громаді пошкоджені будівлі підприємства;

у Путивльській громаді пошкоджені приватний житловий будинок та легковий автомобіль.

у Шосткинській громаді пошкоджені житлові будинки.

За добу місцеві органи влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями прикордонних громад евакуювали 14 людей.