Росіяни понад сотню разів обстріляли Сумщину і вбили там людину

Протягом доби, з ранку 27 по ранок 28 квітня, російські війська здійснили майже 125 обстрілів по 33 населених пунктах у 13 територіальних громадах Сумської області. В Шалигинській громаді загинула людина.
Про це повідомили у ОВА.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 28 хвилин.
Ворог активно застосовував артилерію, міномети, керовані авіабомби та FPV-дрони та БпЛА:
- більше 30 пусків КАБів;
- понад 20 атак ударними БпЛА;
- майже 20 атак ударними дронами.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Середино-Будській громаді пошкоджені приватні житлові будинки;
- в Есманьській громаді пошкоджений приватний житловий будинок;
- у Ворожбянській громаді пошкоджені будівлі підприємства;
- у Путивльській громаді пошкоджені приватний житловий будинок та легковий автомобіль.
- у Шосткинській громаді пошкоджені житлові будинки.
За добу місцеві органи влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями прикордонних громад евакуювали 14 людей.
- За даними ДПСУ, армія РФ продовжує діяти малими штурмовими групами в районах населених пунктів Басівка та Журавка на Сумщині.