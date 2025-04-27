На Дніпропетровщині внаслідок удару російського безпілотника загинув чоловік

Унаслідок удару російського безпілотника у Синельниківського району Дніпропетровської області загинув чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

За його інформацією, ввечері росіяни вдарили безпілотником по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Через це зайнявся приватний будинок. Опіки отримав 34-річний чоловік.

"Його везли до лікарні, аби врятувати. Та, на жаль, дорогою життя обірвалося. Травми виявилися занадто важкі", - розповів Лисак і висловив співчуття рідним і близьким загиблого.