Росія ​намагається обдурити Америку та інших і надалі затягувати війну, - Зеленський

Президент наголосив, що без тиску на агресора не обійтись.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що російські війська не дотримувалися режиму припинення вогню, а після Великодня - відновили штурмову активність на фронті.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Наші позиції тримаємо сильними, щоб були всі можливості для правильної дипломатії. Росіяни багато говорять про свою начебто готовність іти на американські пропозиції, але поки що жодних приготувань російської армії до реальної тиші не фіксується", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що за час після Великодня окупанти відновили звичну для них штурмову активність - і наразі навіть ціною значних втрат росіяни намагаються просуватись.

"І кожен день таких боїв на фронті доводить абсолютно очевидно, що Росія дійсно намагається обманути світ – обдурити Америку та інших – і надалі затягувати цю війну. І тому потрібен тиск. Без тиску не обійтись, щоб росіяни пішли на всі кроки, пішли на все, що необхідно, щоб зупинити війну", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що вчорашні зустрічі у Ватикані та Римі "підтвердили, що наші партнери розуміють, що відбувається".