Зеленський: "Росія демонструє риси сучасного нацизму"

Президент України Володимир Зеленський розповів американському журналісту Бену Шапіро, що дії Росії нагадують прояви сучасного нацизму, передає Суспільне.

"На початку війни вони гвалтували, вбивали, чинили звірства. І коли Путін звинувачує мене у нацизмі, це виглядає смішно і примітивно", - наголосив Зеленський.

Президент України нагадав - син головного рабина України добровільно став на захист країни, і це абсолютно заперечує будь-які заяви про "нацистський режим". Крім того, сам Зеленський має єврейські корені, і звинувачення з боку Росії є грубою неправдою.

"Українці самі вирішують, як їм жити. Ми боремося за свою свободу саме тому, що ніхто не має права нам щось нав'язувати", - відповів голова держави на твердження, що Україна нібито стала "гарячою точкою лівого радикалізму".

Володимир Зеленський пояснив, що Україна підтримує традиційні сімейні цінності та право кожного на вільний вибір, а зараз особлива увага приділяється зміцненню ролі сім'ї, оскільки через війну та масову еміграцію народжуваність в країні знижується.

Президент України наголосив, що саме на сході України, серед змішаних російсько-українських родин, де раніше переважала російська мова, зараз сформувалася найсильніша ненависть до окупантів.