Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
У Черкасах люди не можуть записатися до вузькопрофільних лікарів: не вистачає фахівців
У Черкасах люди не можуть записатися до вузькопрофільних лікарів: не вистачає фахівців
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Зеленський: Москва не може контролювати нашу церкву
Зеленський: Москва не може контролювати нашу церкву
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: "Росія демонструє риси сучасного нацизму"

Російські звинувачення України у нацизмі виглядають смішно і примітивно.

Зеленський: "Росія демонструє риси сучасного нацизму"
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський розповів американському журналісту Бену Шапіро, що дії Росії нагадують прояви сучасного нацизму, передає Суспільне.

"На початку війни вони гвалтували, вбивали, чинили звірства. І коли Путін звинувачує мене у нацизмі, це виглядає смішно і примітивно", - наголосив Зеленський.

Президент України нагадав - син головного рабина України добровільно став на захист країни, і це абсолютно заперечує будь-які заяви про "нацистський режим". Крім того, сам Зеленський має єврейські корені, і звинувачення з боку Росії є грубою неправдою.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

"Українці самі вирішують, як їм жити. Ми боремося за свою свободу саме тому, що ніхто не має права нам щось нав'язувати", - відповів голова держави на твердження, що Україна нібито стала "гарячою точкою лівого радикалізму".

Володимир Зеленський пояснив, що Україна підтримує традиційні сімейні цінності та право кожного на вільний вибір, а зараз особлива увага приділяється зміцненню ролі сім'ї, оскільки через війну та масову еміграцію народжуваність в країні знижується.

Президент України наголосив, що саме на сході України, серед змішаних російсько-українських родин, де раніше переважала російська мова, зараз сформувалася найсильніша ненависть до окупантів.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies