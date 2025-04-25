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Росіяни атакували Оріхів Запорізької області

Поранення отримав 67-річний чоловік.

Ввечері 25 квітня російська окупаційна армія атакувала Оріхів у Запорізькій області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

“67-річний чоловік поранений внаслідок атаки ворожого дрона на Оріхів”, - написав він. 

Пораненого внаслідок російської атаки чоловіка ушпиталено.

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  • Російська окупаційна армія упродовж доби 23 квітня завдала 456 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.
  • Зокрема росіяни атакували Запоріжжя "шахедами". Попередньо пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки в одному із районів міста.
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