Росіяни атакували Оріхів Запорізької області

Ввечері 25 квітня російська окупаційна армія атакувала Оріхів у Запорізькій області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“67-річний чоловік поранений внаслідок атаки ворожого дрона на Оріхів”, - написав він.
Пораненого внаслідок російської атаки чоловіка ушпиталено.
- Російська окупаційна армія упродовж доби 23 квітня завдала 456 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.
- Зокрема росіяни атакували Запоріжжя "шахедами". Попередньо пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки в одному із районів міста.