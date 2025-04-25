Росіяни атакували Оріхів Запорізької області

“67-річний чоловік поранений внаслідок атаки ворожого дрона на Оріхів”, - написав він.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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