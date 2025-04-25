Зеленський: Україна пропонує партнерам формат захисту, подібного до 5-ї статті договору НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона під час робочої зустрічі в Лондоні передала свої відповіді на пропозиції США щодо гарантій безпеки, передає «Інтерфакс-Україна».
Зокрема, ці пропозиції стосувалися військового контингенту та формату захисту, подібного до передбаченого 5-ю статтею договору НАТО.
«Були американські пропозиції або бачення, на це в Лондоні працююча група, яка складалася з наших колег з Європи і США, запропонували наше бачення на ті пропозиції, які відкрила США. Там є відповіді», — сказав Зеленський.
Він підкреслив, що питання вступу України до НАТО залежить передусім від позиції союзників, а не Росії. У разі відсутності консенсусу серед партнерів Україна розраховує на гарантії безпеки: «Ми абсолютно відкриті, це запропоновано в цьому папері — я не знаю, як це сказати, тому що це ще не документ, це пропозиції і наші відповіді на ці пропозиції».
Зеленський також уточнив, що українські пропозиції включають «контингент і формат п’ятої поправки. Не самої п’ятої поправки, а саме тих сил і такого захисту, який передбачає в країнах НАТО п’ята поправка».
За його словами, Київ очікує на реакцію партнерів.
- Видання Axios оприлюднило деталі документа, який українська сторона отримала від США на переговорах у Парижі і який, як стверджується, є "остаточною пропозицією" з боку президента Дональда Трампа, незгода з якою означатиме вихід Сполучених Штатів з процесу урегулювання російсько-української війни.
- Відповідно до документа, США де-юре визнають анексію Криму і де-факто - окупацію майже всієї території Луганської області та нині захоплених частин Донеччини, Запоріжжя й Херсонщини. Росія також отримує скасування запроваджених з 2014 року санкцій та обіцянку, що Україна ніколи не стане членом НАТО.
- Україна при цьому матиме "серйозні гарантії безпеки" від європейських та, потенційно, неєвропейських країн (без участі США).
- Тоді видання The Telegraph отримало деталі пакета вимог з 5 пунктів від Києва до США.
- В центрі вимог Києва є наполягання на тому, щоб Крим офіційно не визнавали російською територію. Визнання російського контролю порушить центральний принцип міжнародного права – що жодна країна не може анексувати територію іншої – та порушить конституцію України, яка говорить, що від території можна відмовитися лише шляхом референдуму.