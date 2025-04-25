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Зеленський: Україна пропонує партнерам формат захисту, подібного до 5-ї статті договору НАТО

Тепер Київ очікує на реакцію партнерів.

Зеленський: Україна пропонує партнерам формат захисту, подібного до 5-ї статті договору НАТО
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона під час робочої зустрічі в Лондоні передала свої відповіді на пропозиції США щодо гарантій безпеки, передає «Інтерфакс-Україна».

Зокрема, ці пропозиції стосувалися військового контингенту та формату захисту, подібного до передбаченого 5-ю статтею договору НАТО.

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«Були американські пропозиції або бачення, на це в Лондоні працююча група, яка складалася з наших колег з Європи і США, запропонували наше бачення на ті пропозиції, які відкрила США. Там є відповіді», — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що питання вступу України до НАТО залежить передусім від позиції союзників, а не Росії. У разі відсутності консенсусу серед партнерів Україна розраховує на гарантії безпеки: «Ми абсолютно відкриті, це запропоновано в цьому папері — я не знаю, як це сказати, тому що це ще не документ, це пропозиції і наші відповіді на ці пропозиції».

Зеленський також уточнив, що українські пропозиції включають «контингент і формат п’ятої поправки. Не самої п’ятої поправки, а саме тих сил і такого захисту, який передбачає в країнах НАТО п’ята поправка».

За його словами, Київ очікує на реакцію партнерів.

  • Видання Axios оприлюднило деталі документа, який українська сторона отримала від США на переговорах у Парижі і який, як стверджується, є "остаточною пропозицією" з боку президента Дональда Трампа, незгода з якою означатиме вихід Сполучених Штатів з процесу урегулювання російсько-української війни.
  • Відповідно до документа, США де-юре визнають анексію Криму і де-факто - окупацію майже всієї території Луганської області та нині захоплених частин Донеччини, Запоріжжя й Херсонщини. Росія також отримує скасування запроваджених з 2014 року санкцій та обіцянку, що Україна ніколи не стане членом НАТО.
  • Україна при цьому матиме "серйозні гарантії безпеки" від європейських та, потенційно, неєвропейських країн (без участі США).
  • Тоді видання The Telegraph отримало деталі пакета вимог з 5 пунктів від Києва до США. 
  • В центрі вимог Києва є наполягання на тому, щоб Крим офіційно не визнавали російською територію. Визнання російського контролю порушить центральний принцип міжнародного права – що жодна країна не може анексувати територію іншої – та порушить конституцію України, яка говорить, що від території можна відмовитися лише шляхом референдуму.
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