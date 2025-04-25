Зеленський: Україна пропонує партнерам формат захисту, подібного до 5-ї статті договору НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона під час робочої зустрічі в Лондоні передала свої відповіді на пропозиції США щодо гарантій безпеки, передає «Інтерфакс-Україна».

Зокрема, ці пропозиції стосувалися військового контингенту та формату захисту, подібного до передбаченого 5-ю статтею договору НАТО.

«Були американські пропозиції або бачення, на це в Лондоні працююча група, яка складалася з наших колег з Європи і США, запропонували наше бачення на ті пропозиції, які відкрила США. Там є відповіді», — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що питання вступу України до НАТО залежить передусім від позиції союзників, а не Росії. У разі відсутності консенсусу серед партнерів Україна розраховує на гарантії безпеки: «Ми абсолютно відкриті, це запропоновано в цьому папері — я не знаю, як це сказати, тому що це ще не документ, це пропозиції і наші відповіді на ці пропозиції».

Зеленський також уточнив, що українські пропозиції включають «контингент і формат п’ятої поправки. Не самої п’ятої поправки, а саме тих сил і такого захисту, який передбачає в країнах НАТО п’ята поправка».

За його словами, Київ очікує на реакцію партнерів.