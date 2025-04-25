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У Синельниківському районі Дніпропетровщини окупанти зруйнували церкву (доповнено)

Через удари по Павлограду постраждали 15 людей.

У Синельниківському районі Дніпропетровщини окупанти зруйнували церкву (доповнено)
обстріли Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Упродовж 25 квітня російські окупанти атакували місто Павлоград, Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Загалом постраждали та загинули 20 цивільних.

Про це інформує очільник ОВА Сергій Лисак.

"Увесь день в Павлограді ліквідовували наслідки атаки безпілотниками. У місті постраждали 15 людей. Троє загинули. Окрім п’ятиповерхівки, пошкоджені ще два багатоквартирні будинки. Там побиті вікна. Скло вилетіло і в будівлі громадської організації", — каже Лисак. 

За інформацією засновниці та командирки батальйону "Госпітальєри" Яни Зінкевич, росіяни у Павлограді знищили вщент базу медичного батальйону. 

“Вони знову влучили в саме серце. Перекреслили 10 років роботи тисячі людей. Вбили цивільних. Невинних, які просто жили, варили ранкову каву, сміялись. Планували завтра зі своїми діточками. Їхнє “завтра” не настане. Їхнє “сьогодні” обірване жорстоким обстрілом. Ми були точкою тепла, порятунку, допомоги, людяності. Наша база прихистила не одного парамедика і військового, вона була прихистком для переселенців, для усіх жертв війни, зрештою, навіть для поранених тваринок знаходилось місце у нашому спільному домі”, – пише Яна Зінкевич.

По Новопавлівській громаді Синельниківського району росіяни атакували КАБами. Унаслідок авіаударів постраждали 2 людини. 

64-річну жінку госпіталізували. Зруйновані релігійна установа, магазин, приватний будинок. Ще 7 осель зазнали пошкоджень, як і пошта, адмінбудівля, господарська споруда, 2 авто і стільки ж тракторів. 

По Нікопольщині російська армія цілила БпЛА та артилерією. Під обстрілами опинилися Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. 

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