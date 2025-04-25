АТЕШ: окупанти полюють на українське підпілля у Криму і Скадовську

В окупованому Скадовську росіяни зупиняють людей на вулиці, перевіряють телефони та повідомлення.

В окупованих Криму і Скадовську окупанти планують виявляти проукраїнське населення під виглядом навчань та рейдів.

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

"Окупанти готуються до масових рейдів та перевірок для пошуку проукраїнських активістів у Криму, заходи проводитимуть під виглядом навчань з антитерору 29 квітня. В рамках навчань на півострові буде встановлено нові блок-пости та виведено додаткові патрулі, які займатимуться перевірками документів та телефонів", — ідеться у повідомленні.

Росіяни занепокоєні ударами по військових об'єктах на окупованому півострові і намагаються потай перемістити техніку і ППО, за рахунок "навчань", "саме тому вони посилено перевірятимуть кримчан з метою виявити співробітників із Силами оборони України. Окупанти дуже бояться нових ударів", — наголошують партизани.

В окупованому Скадовську росіяни також проводять пошук проукраїнських активістів. Патрулі вибірково зупиняють людей на вулиці, перевіряють телефони та листування.