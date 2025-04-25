Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
«Хотіли оформити російську опіку над моєю донькою». Історія родини з Херсонщини
«Хотіли оформити російську опіку над моєю донькою». Історія родини з Херсонщини
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
ГоловнаСуспільствоВійна

АТЕШ: окупанти полюють на українське підпілля у Криму і Скадовську

В окупованому Скадовську росіяни зупиняють людей на вулиці, перевіряють телефони та повідомлення.

АТЕШ: окупанти полюють на українське підпілля у Криму і Скадовську
Фото: EPA/UPG

В окупованих Криму і Скадовську окупанти планують виявляти проукраїнське населення під виглядом навчань та рейдів.

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

"Окупанти готуються до масових рейдів та перевірок для пошуку проукраїнських активістів у Криму, заходи проводитимуть під виглядом навчань з антитерору 29 квітня. В рамках навчань на півострові буде встановлено нові блок-пости та виведено додаткові патрулі, які займатимуться перевірками документів та телефонів", — ідеться у повідомленні.

Росіяни занепокоєні ударами по військових об'єктах на окупованому півострові і намагаються потай перемістити техніку і ППО, за рахунок "навчань", "саме тому вони посилено перевірятимуть кримчан з метою виявити співробітників із Силами оборони України. Окупанти дуже бояться нових ударів", — наголошують партизани.

В окупованому Скадовську росіяни також проводять пошук проукраїнських активістів. Патрулі вибірково зупиняють людей на вулиці, перевіряють телефони та листування.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies