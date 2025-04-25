На Краматорському напрямку українські FPV-дрони знищили САУ "Гіацинт-С" та російську піхоту в укриттях.

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

"На Краматорському напрямку ударні дрони влаштовують окупантам "гарячі зустрічі" з FPV-дронами.В результаті вдалої вильотів пілоти філігранно знищили російську 152-мм самохідну гармату 2С5 "Гіацинт-С" — зброю, яка активно заважала просуванню українських сил", — кажуть військові.

Знищена САУ "Гіацинт-С" є далекобійною системою, яку окупанти використовували саме для того, щоб стримувати українські штурми. Це робило її пріоритетною та важливою ціллю.

"Ціль вартістю в мільйони перетворено на металобрухт", — так оцінюють значущість САУ у Силах оборони.

Завдяки точним та скоординованим діям українських дронів, крім САУ, також успішно уражено укріплення противника та зосередження піхоти в укриттях.