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На Краматорському напрямку ЗСУ знищили російську САУ "Гіацинт" разом із ворожою піхотою

Українські FPV-дрони завдали точних ударів по цілях РФ.

На Краматорському напрямку ЗСУ знищили російську САУ "Гіацинт" разом із ворожою піхотою
Фото: EPA/UPG

На Краматорському напрямку українські FPV-дрони знищили САУ "Гіацинт-С" та російську піхоту в укриттях.

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

"На Краматорському напрямку ударні дрони влаштовують окупантам "гарячі зустрічі" з FPV-дронами.В результаті вдалої вильотів пілоти філігранно знищили російську 152-мм самохідну гармату 2С5 "Гіацинт-С" — зброю, яка активно заважала просуванню українських сил", — кажуть військові.

Знищена САУ "Гіацинт-С" є далекобійною системою, яку окупанти використовували саме для того, щоб стримувати українські штурми. Це робило її пріоритетною та важливою ціллю. 

"Ціль вартістю в мільйони перетворено на металобрухт", — так оцінюють значущість САУ у Силах оборони.

Завдяки точним та скоординованим діям українських дронів, крім САУ, також успішно уражено укріплення противника та зосередження піхоти в укриттях.

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