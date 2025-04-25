​Європа потребуватиме 10–12 років, щоб самостійно відновити ключові військові спроможності для заміни США

Зокрема, Вашингтон уже розглядає можливість передати командування НАТО європейцю вперше з 1949 року.

США можуть скоротити військову присутність у Європі, і континенту знадобиться 10–12 років, щоб самостійно відновити ключові військові спроможності, передає Politico.

Міністр оборони США Пітер Гегсет під час візиту до Європи у лютому попередив, що американська військова присутність на континенті «не вічна». Це спричинило занепокоєння серед союзників.

«Я впевнений, що присутність США у Європі дещо скоротиться», — заявив екскомандувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес.

Генерал Крістофер Каволі, нинішній командувач Збройних сил США в Європі та головнокомандувач об’єднаних сил НАТО, заявив у Конгресі, що «нам колективно необхідне потужне наземне угруповання, особливо для протидії Росії». За його словами, скорочення американських військ уповільнить реакцію на агресію РФ.

Каволі йде у відставку цього літа. За інформацією видання, Вашингтон розглядає можливість передати командування НАТО європейцю вперше з 1949 року.

У Німеччині нині дислоковано понад 38 тисяч американських військових, у Польщі — 14 тисяч, в Італії — 12 тисяч, у Великій Британії — 10 тисяч.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав США надати чіткий план скорочення, його підтримав очільник Міноборони Фінляндії Антті Гакканен. Пентагон наразі не відповів на їхні звернення.

За даними Інституту економіки Німеччини, Європі знадобиться 10–12 років, щоб самостійно відновити ключові військові спроможності на заміну США. На думку експертів, першими постраждають Польща та країни Балтії. Американські війська, розгорнуті з лютого 2022 року в межах ініціативи НАТО Enhanced Forward Presence, можуть бути виведені першими.

Аналітики попереджають: скорочення призведе до зниження стримування Росії та суттєвих витрат для обох сторін.