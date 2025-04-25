Безпеку під час похорону Папи Франциска забезпечуватимуть дрони, винищувачі та есмінець

Міністерство оборони Італії забезпечуватиме безпеку під час похорону Папи Франциска з допомогою безпілотників, винищувачів Eurofighter та есмінця.
Про це повідомляє інформаційне агентство ANSA з посиланням на інформацію уряду.
Згідно з отриманою інформацією, окрім систем, здатних глушити та протидіяти безпілотникам, збройні сили також нададуть есмінець біля узбережжя Ф'юмічіно та винищувачі для гарантування безпеки повітряного простору в небі всього регіону.
Військові також нададуть місця для проживання дітей, які візьмуть участь у Ювілеї підлітків, запланованому на 25-27 квітня.
Пресслужба Ватикану повідомила, що з обіду середи до 19:00 четверга понад 90 тисяч людей віддали шану Папі у базиліці Святого Петра.
- Раніше повідомлялося, що у Римі очікують до пів мільйона паломників на прощання з Папою Франциском. В італійській столиці запровадили безпрецедентні заходи безпеки через очікування напливу паломників.
- В Офісі президента підтвердили намір Володимира Зеленського відвідати похорон Папи Римського Франциска, який відбудеться 26 квітня. Участь у похоронній процесії візьмуть лідери світу, зокрема президент США Дональд Трамп.