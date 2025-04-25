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Безпеку під час похорону Папи Франциска забезпечуватимуть дрони, винищувачі та есмінець

Винищувачі гарантуватимуть безпеку повітряного простору в небі всього регіону.

Безпеку під час похорону Папи Франциска забезпечуватимуть дрони, винищувачі та есмінець
Фото: ANSA

Міністерство оборони Італії забезпечуватиме безпеку під час похорону Папи Франциска з допомогою безпілотників, винищувачів Eurofighter та есмінця.

Про це повідомляє інформаційне агентство ANSA з посиланням на інформацію уряду.

Згідно з отриманою інформацією, окрім систем, здатних глушити та протидіяти безпілотникам, збройні сили також нададуть есмінець біля узбережжя Ф'юмічіно та винищувачі для гарантування безпеки повітряного простору в небі всього регіону.

Військові також нададуть місця для проживання дітей, які візьмуть участь у Ювілеї підлітків, запланованому на 25-27 квітня.

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Пресслужба Ватикану повідомила, що з обіду середи до 19:00 четверга понад 90 тисяч людей віддали шану Папі у базиліці Святого Петра.

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