Гегсет встановив Signal на комп'ютер у Пентагоні, аби обійти блокування месенджера, ‒ The Hill

Міністр оборони Піт Гегсет наказав встановити на настільний комп'ютер у своєму офісі в Пентагоні месенджер Signal, що додало ще один шар до суперечки щодо використання ним зашифрованого месенджера.

Про це пише Hill з посиланням на кілька ЗМІ.

Раніше цього року Гегсет фактично “клонував” додаток Signal зі свого особистого мобільного телефону на свій комп'ютер, щоб обійти блокування месенджера в секретних зонах та надсилати повідомлення людям за межами Пентагону, як вперше повідомила газета The Washington Post. Особисті мобільні телефони та електроніка заборонені в секретних зонах американського міноборони.

Троє людей, знайомих з цим питанням, повідомили виданню, що Гегсет та його помічники обговорювали, як вони можуть обійти відсутність мобільного зв'язку в Пентагоні та швидше зв'язуватися з Білим домом та іншими високопосадовцями Трампа за допомогою Signal.

У Гегсета в його офісі є два комп'ютери, один для особистого користування, а інший – виданий урядом, повідомила газета The Post.

Газета New York Times також повідомила, що на початку березня Гегсет проклав кабелі, щоб підключити комп’ютер до Signal. Таку можливість також мав його конфіденційний помічник та полковник Рікі Бурія.

Крім того, за даними газети Post, керівник Пентагону був зацікавлений у встановленні програми для надсилання звичайних текстових повідомлень з офісу.

В електронному листі від The Hill прессекретар Пентагону Шон Парнелл заперечив використання Signal на комп’ютері Хегсета.

“Використання Міністром оборони систем та каналів зв’язку засекречено. Однак ми можемо підтвердити, що Міністр ніколи не використовував і наразі не використовує Signal на своєму урядовому комп’ютері”, – заявив Парнелл.