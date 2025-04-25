Трамп-молодший їде до Будапешта на зустріч з головою МЗС

Міністерство закордонних справ Угорщини заявило, що у п'ятницю, 25 квітня, очільник відомства Петер Сіярто зустрінеться у Будапешті із сином президента США Дональдом Трампом-молодшим.

Як пише Reuters, виконавчий віцепрезидент The Trump Organization їде до Східної Європи з нібито бізнес-метою: розширити зв'язки компанії. Проте підозрюють, що візит Дональда-молодшого має в собі і політичну складову.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який є одним із найбільших прихильників Трампа у Європі, раніше стверджував, що очікує упродовж пів року підписання зі США угоди, яка дозволить країні менше відчути на собі наслідки запроваджених адміністрацією у Вашингтоні тарифних мит проти Євросоюзу.

Ймовірно, приїзд Трампа-молодшого до Будапешта може бути одним із етапів переговорів. Президент США вже використовував старшого сина в ролі свого посланця до країн, де має інтереси - Дональд їздив у Гренландію, а також зустрівся в Сербії з главою країни Александром Вучичем.