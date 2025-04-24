Пакистан закрив повітряний простір для індійських авіакомпаній після рішення Індії призупинити дію договору про води Інду

Індія призупинила дію Договору про води Інду і закрила єдиний сухопутний перехід з Пакистаном. У відповідь Пакистан закрив свій повітряний простір для індійських авіакомпаній.
Про це повідомляє Reuters.
Ця дипломатична криза спровокована вбивством 26 осіб у популярному туристичному місці в індійському Кашмірі. Це стало найгіршим нападом на мирних жителів в Індії з часів стрілянини в Мумбаї 2008 року.
Крім закриття повітряного простору для авіакомпаній Індії Пакистан заявив, що призупиняє всю торгівлю, зокрема через треті країни, та припиняє видачу спеціальних південноазійських віз громадянам Індії. В свою чергу, МЗС Індії оголосило про призупинення всіх візових послуг для пакистанців та скасування вже виданих віз.
Також Ісламабад скористається правом призупинити всі двосторонні угоди з Індією, включаючи Сімлську угоду 1972 року, доки Нью-Делі не припинить “розпалювання тероризму всередині Пакистану”.
Пакистан наголосив, що будь-яка спроба зупинити або відвести воду, що належить Пакистану, буде вважатися “актом війни”.
- У відповідь на стрілянину у Кашмірі, під час якої було вбито 26 відвідувачів туристичних пам'яток, уряд Індії вдався до жорстких заходів проти Пакистану, який вважають причетним до нападу.
- У Нью-Делі знизили рівень дипломатичних відносин із сусідом, які і так є максимально напруженими через територіальні суперечки. Низку пакистанських дипломатів було вирішено видворити з країни.