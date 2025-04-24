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Пакистан закрив повітряний простір для індійських авіакомпаній після рішення Індії призупинити дію договору про води Інду

Будь-яка спроба зупинити або відвести воду, що належить Пакистану, буде вважатися Ісламабадом “актом війни”.

Пакистан закрив повітряний простір для індійських авіакомпаній після рішення Індії призупинити дію договору про води Інду
Пакистанський військовослужюовець
Фото: EPA/UPG

Індія призупинила дію Договору про води Інду і закрила єдиний сухопутний перехід з Пакистаном. У відповідь Пакистан закрив свій повітряний простір для індійських авіакомпаній.

Про це повідомляє Reuters.

Ця дипломатична криза спровокована вбивством 26 осіб у популярному туристичному місці в індійському Кашмірі. Це стало найгіршим нападом на мирних жителів в Індії з часів стрілянини в Мумбаї 2008 року.

Крім закриття повітряного простору для авіакомпаній Індії Пакистан заявив, що призупиняє всю торгівлю, зокрема через треті країни, та припиняє видачу спеціальних південноазійських віз громадянам Індії. В свою чергу, МЗС Індії оголосило про призупинення всіх візових послуг для пакистанців та скасування вже виданих віз.

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Також Ісламабад скористається правом призупинити всі двосторонні угоди з Індією, включаючи Сімлську угоду 1972 року, доки Нью-Делі не припинить “розпалювання тероризму всередині Пакистану”.

Пакистан наголосив, що будь-яка спроба зупинити або відвести воду, що належить Пакистану, буде вважатися “актом війни”.

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