Пакистан закрив повітряний простір для індійських авіакомпаній після рішення Індії призупинити дію договору про води Інду

Будь-яка спроба зупинити або відвести воду, що належить Пакистану, буде вважатися Ісламабадом “актом війни”.

Індія призупинила дію Договору про води Інду і закрила єдиний сухопутний перехід з Пакистаном. У відповідь Пакистан закрив свій повітряний простір для індійських авіакомпаній.

Про це повідомляє Reuters.

Ця дипломатична криза спровокована вбивством 26 осіб у популярному туристичному місці в індійському Кашмірі. Це стало найгіршим нападом на мирних жителів в Індії з часів стрілянини в Мумбаї 2008 року.

Крім закриття повітряного простору для авіакомпаній Індії Пакистан заявив, що призупиняє всю торгівлю, зокрема через треті країни, та припиняє видачу спеціальних південноазійських віз громадянам Індії. В свою чергу, МЗС Індії оголосило про призупинення всіх візових послуг для пакистанців та скасування вже виданих віз.

Також Ісламабад скористається правом призупинити всі двосторонні угоди з Індією, включаючи Сімлську угоду 1972 року, доки Нью-Делі не припинить “розпалювання тероризму всередині Пакистану”.

Пакистан наголосив, що будь-яка спроба зупинити або відвести воду, що належить Пакистану, буде вважатися “актом війни”.