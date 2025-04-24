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Польща до 2030 року хоче побудувати нове посольство в Києві

У МЗС зазначили, що архітектурних планів поки що нема, це - лише наміри. 

Польща до 2030 року хоче побудувати нове посольство в Києві
Посольство Польщі в Києві
Фото: kyivdiplomatic.com

Польща хоче до 2030 року збудувати нову будівлю свого посольства у Києві на місці нинішнього.

Про це в коментарі Укрінформу розповів речник МЗС Польщі Павел Вронський.

"Не знаю деталей, але ми хотіли б, щоб це було у тому самому місці… Однак поки що немає архітектурних планів, це лише наміри", – зазначив Вронський.

Він зазначив, що "без сумніву" новий будинок посольства впишеться в архітектуру історичного центру Києва так само, як вписався в архітектуру Берліна нещодавно збудований новий будинок посольства Польщі в Німеччині біля Бранденбурзьких воріт.

Вронський наголосив, що новий будинок посольства необхідний, адже Київ для Польщі є "важливою столицею".

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