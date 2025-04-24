"Добробут" безоплатно надасть допомогу постраждалим внаслідок удару росіян по Києву

Станом на зараз у столиці 12 людей загинули, 90 постраждали.

Медична мережа "Добробут" надасть безоплатну допомогу постраждалим від сьогоднішніх обстрілів у Києві.

Про це повідомила пресслужба мережі.

"Друзі, цієї ночі Київ пережив жахливу ракетну атаку. Ворог вчергове підло завдав ударів по житлових районах нашого міста. На жаль, є загиблі та поранені. Наш медичний центр в Святошині, де ми вже прибрали вибите скло та шибки, готовий надати безоплатну медичну допомогу всім, хто постраждав від сьогоднішніх обстрілів", - йдеться в повідомленні.

З 24 по 28 квітня включно звертайтесь на рецепцію за адресою: вул. Святошинська, 3Б. Також можна зателефонувати до контакт-центру за телефонами:

(044) 495-28-88

(050) 495-28-88

(097) 495-28-88

За уточненими даними від ДСНС, станом на 17:44 у столиці 12 людей загинули, 90 постраждали. Серед жертв – двоє дітей з однієї родини.