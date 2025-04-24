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"Добробут" безоплатно надасть допомогу постраждалим внаслідок удару росіян по Києву

Станом на зараз у столиці 12 людей загинули, 90 постраждали.  

"Добробут" безоплатно надасть допомогу постраждалим внаслідок удару росіян по Києву
Наслідки удару росіян по Києву
Фото: ДСНС

Медична мережа "Добробут" надасть безоплатну допомогу постраждалим від сьогоднішніх обстрілів у Києві.

Про це повідомила пресслужба мережі.

"Друзі, цієї ночі Київ пережив жахливу ракетну атаку. Ворог вчергове підло завдав ударів по житлових районах нашого міста. На жаль, є загиблі та поранені. Наш медичний центр в Святошині, де ми вже прибрали вибите скло та шибки, готовий надати безоплатну медичну допомогу всім, хто постраждав від сьогоднішніх обстрілів", - йдеться в повідомленні.

З 24 по 28 квітня включно звертайтесь на рецепцію за адресою: вул. Святошинська, 3Б. Також можна зателефонувати до контакт-центру за телефонами:

  •  (044) 495-28-88
  •  (050) 495-28-88 
  • (097) 495-28-88

За уточненими даними від ДСНС, станом на 17:44 у столиці 12 людей загинули, 90 постраждали. Серед жертв – двоє дітей з однієї родини.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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