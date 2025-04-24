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У Черкасах люди не можуть записатися до вузькопрофільних лікарів: не вистачає фахівців

У Черкасах пацієнти центру первинної медико-санітарної допомоги не можуть записатися на прийом до профільних спеціалістів.

У Черкасах люди не можуть записатися до вузькопрофільних лікарів: не вистачає фахівців
Фото: Суспільне

Проблема — у нестачі кадрів.

Про це повідомляє Суспільне. Черкаси.

Пацієнти кажуть, що записатися до спеціаліста можна лише один раз на тиждень. Проте вже за пів години після відкриття реєстратури, вільних місць немає. Телефоном, кажуть люди, записатися неможливо, через інтернет також.

За словами заступниці директора третього центру первинної медико-санітарної допомоги Лариси Горбик, у закладі працює вісім вузькопрофільних лікарів:

"Кожен лікар приймає ту кількість пацієнтів, яку належить відповідно до того, як він працевлаштований. Тобто на «ставку» — це до 20 людей, на 0,75 ставки — це до 15 в день. Лікар фізично не може охопити всіх охочих, крім того, НСЗУ встановили норми вище яких, якщо буде лікар приймати пацієнта, то будуть нам фінансування зменшувати".

Лікарка-неврологиня Наталія Вегера Кожна каже, що у неї кожна година розписана на тиждень вперед. У решту робочого часу, коли не ведеться прийом, лікарі займаються оформленням документів для експертних комісій з встановлення інвалідності.

За словами Лариси Горбик, кількість вузькопрофільних лікарів готові збільшувати, утім проблема у нестачі кадрів. До кінця квітня графік запису пацієнтів не змінюватимуть, далі працюватимуть над покращенням послуг:

"Ми плануємо змінити, віддиференціювати трохи пацієнтів — ті хто потребує просто консультації і тих, хто потребує складання плану для інсуліну. Ми зараз активно займаємося сімейними лікарями, щоб навчити їх виписувати інсулін і це зніме велике навантаження".

Крім того, директорка додала, якщо пацієнт не встиг записатися до вузькопрофільного спеціаліста у їхньому закладі, то за направленням сімейного лікаря, він може відвідати профільного фахівця в іншій поліклініці Черкас або області.

Нагадаємо, в Україні понад 70% сімейних лікарів страждають на професійне вигорання.

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