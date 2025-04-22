Штучний інтелект: як українська медицина використовує автоматизовані технології та які результати це дає?

Штучний інтелект активно застосовується в усьому світі, і в багатьох галузях економіки такі технології значно спрощують і оптимізують робочі процеси. В Україні нейронні мережі знаходять застосування в медицині, освіті, бізнесі, державних установах, а також у контексті війни з Росією. Пілотні проєкти у сфері охорони здоров’я вже показують позитивні результати, і, на мою думку, їх варто масштабувати.

Фото: Державний університет телекомунікацій

Прогноз Біла Гейтса

Штучний інтелект — це система, здатна виконувати завдання, які зазвичай вимагають людського інтелекту. Вона навчається аналізувати дані, приймати рішення і самовдосконалюватися на основі нової інформації.

Один із засновників Microsoft Білл Гейтс прогнозує, що в найближчому десятилітті штучний інтелект докорінно змінить медицину. На його думку, автоматизовані технології зможуть виконувати завдання, для яких нині потрібні спеціальні людські навички, зокрема замінити деякі професії у сфері охорони здоров’я, допомогти аналізувати медичні дані та проводити швидку діагностику захворювань. Однак Білл Гейтс підкреслює, що ШІ повністю не замінить лікарів. А буде рекомендувати поставити певний діагноз пацієнту чи попереджати про захворювання на ранній стадії. Остаточне рішення щодо лікування залишатиметься за лікарем. Такі проєкти вже активно реалізуються в Україні.

Перші пілотні проєкти

Алгоритми штучного інтелекту застосовують у роботі сімейних лікарів у сільській місцевості. Завдяки закону про телемедицину, розробленому Комітетом з питань здоров’я нації, ці технології дають змогу підвищити рівень виявлення серцево-судинних захворювань.

У пакетах медичних послуг, які фінансуються НСЗУ, пріоритет надається ранній діагностиці. Завдяки телемедичним комплексам лікарі первинної ланки можуть проводити профілактичні обстеження, наприклад, вимірювання частоти серцевих скорочень, рівня глюкози у крові, насиченості крові киснем. Ці комплекси розміром з невелику валізу, що містить необхідне обладнання. Результати досліджень аналізує штучний інтелект і вносить їх до електронної системи. Наприклад, ШІ розшифровує кардіограми. Якщо в лікаря виникають сумніви, пацієнта направляють на поглиблене обстеження до лікарів-спеціалістів. Такі технології також допомагають виявити гіпертоніків ще до того, як у них з’являться перші скарги на погане самопочуття.

Першим містом в Україні, де до діагностики захворювань головного мозку було залучено штучний інтелект, стала Одеса. Система «BrainScan», що працює на базі ШІ, значно пришвидшує процес діагностики захворювань головного мозку. Нейромережа автоматично аналізує зображення комп’ютерної томографії головного мозку та виявляє патологічні зміни. Протягом п’яти хвилин після обробки знімку лікар може прийняти рішення щодо подальшого лікування, що в кілька разів швидше, ніж зазвичай. Точність аналізу та швидкість отримання результатів допомагають лікарям отримати «другу думку» і запобігти медичним помилкам. Наразі систему «BrainScan» використовують в інших містах, зокрема у прифронтовому Краматорську.

Аналіз рентгенівських знімків

Один із напрямків, у якому активно застосовують ШІ у провідних країнах, це автоматичний аналіз рентгенівських знімків. Такі технології допомагають виявляти первинний туберкульоз, залишкові зміни після хвороб, пневмонію, пухлини та інші захворювання органів грудної клітки.

Минулого року сучасні системи із ШІ для аналізу рентгенівських знімків вперше почали використовувати в фтизіопульмонологічних закладах на Львівщині та Сумщині. Завдяки цьому лікарі отримали можливість швидше та точніше аналізувати знімки. Алгоритми здатні знаходити навіть найменші патологічні зміни, які могли б залишитись непоміченими під час стандартного аналізу.

За даними Центру громадського здоров'я, минулого року обладнання із ШІ в Україні проаналізувало 9958 зображень. Середній час аналізу одного знімка становив 37,5 секунд, а точність — 92,5%. Завдяки цьому час, який рентгенологи витрачають на читання знімків, скоротився утричі, що дозволило звільнити 240 годин їхнього робочого часу. Варто зазначити, що ШІ лише аналізує знімки та пропонує діагноз, а остаточне рішення залишається за лікарем.

Масштабування проєктів на всю країну

На сьогодні в українських фтизіопульмонологічних закладах уже працює дев’ять систем із ШІ. Ще п’ять систем перебувають на етапі отримання ліцензії. Також портативні рентгенівські апарати з системами ШІ використовуються мобільними бригадами, які здійснюють виїзди у віддалені громади.

Наступним кроком є глибша інтеграція ШІ в медичні PACS-системи (автоматизований аналіз та збереження знімків). Крім того, заплановані навчальні програми для медичних працівників для максимально ефективного використання можливостей штучного інтелекту. Масштабування таких проєктів по всій країні дозволить покращити діагностику захворювань, виявити хвороби на ранніх стадіях та зменшити навантаження на лікарів.